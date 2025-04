Vitale, attrattiva e social: bilancio positivo per la Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano

Vitale, attrattiva, moderna e capace di ampliare il suo pubblico. “Riferimento per il settore agricolo nel centro-sud Italia, la Fiera dell’Agricoltura, la nostra più antica e conosciuta manifestazione, giunta alla sua 63^edizione è stata, ancor più che in passato, un luogo di confronto dove opportunità di business e dialogo di filiera hanno viaggiato all’uniscono – ha detto il presidente del Polo fieristico d’Abruzzo Ombretta Mercurio, a proposito della rassegna agricola che si è conclusa domenica 13 aprile – Lancianofiera si conferma, dunque, un polo espositivo d’interesse per tutto il centro-sud Italia che ha ancora molto da dire. A confermarlo sono i numeri con 32mila presenze registrate nei tre giorni”.

E se il pubblico presente nei 30 mila quadrati di superficie espositiva non ha fatto mancare il suo apprezzamento, anche i risultati di gradimento su web attraverso il sito e i canali social non sono da meno.

“Sulle nuove pagine social della fiera dell’agricoltura abbiamo raggiunto, in meno di un mese, oltre 30mila visualizzazioni e 763 nuovi follower – ha precisato Mercurio - mentre sui canali storici dell’ente, la crescita delle visualizzazioni, negli ultimi 90 giorni è aumentata del 962,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Più precisamente, dal 15 marzo al 13 aprile 2025 abbiamo avuto, senza alcun tipo di attività di promozione a pagamento, 672869 visualizzazioni e 262 nuovi follower. Il pubblico acquisito organicamente è di oltre 220mila visualizzazioni e si sono attestate al 65,5% le interazioni con post, reel e storie. Su IG sono stati oltre 98 mila gli account raggiunti, che sintetizzano una crescita del 2232,4% rispetto al 2024. Ringrazio – ha detto ancora Mercurio – i nostri 250 espositori che ci hanno dato fiducia, i visitatori, il gruppo di lavoro, tutti coloro che hanno collaborato con l’ente fiera in questi giorni, i tanti rappresentanti delle istituzioni intervenuti e tutti coloro che hanno raccolto la nostra sfida per una fiera sempre più aperta al mondo e incline a coltivare rapporti di networking”.

Il lavoro del presidente Ombretta Mercurio e dei componenti CdA Bruno De Felice e Alberto Paone continua in preparazione delle prossime iniziative fieristiche. Appuntamento dal 26 al 28 settembre con Attractive, il salone del turismo attrattivo e degli sport estremi. Seguirà Progress, la fiera del Lavoro, del Sociale e della Formazione in programma dal 23 al 25 ottobre 2025.