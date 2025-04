Connettività territoriale, incontro tra Saga e Tua

Si rinsalda la collaborazione tra l’Aeroporto internazionale d’Abruzzo e la Tua, società regionale di gestione trasporti. Il presidente Saga, Giorgio Fraccastoro ha accolto il presidente Tua Gabriele De Angelis nel terminal.

Durante la riunione sono state affrontate diverse nuove possibilità e sperimentazioni, ancora allo studio e al vaglio, per potenziare la connettività dell’infrastruttura abruzzese anche con i piccoli centri urbani. A questo si aggiunge l’ormai rodato servizio di Air Link, l’autobus diretto che collega la stazione centrale dei treni di Pescara con l’Aeroporto, ogni giorno in diverse fasce orarie tra le 7:30 e mezzanotte.

“Un Aeroporto che funziona deve poter contare su una connettività territoriale efficiente e ramificata”, commenta il presidente Fraccastoro. “In questo la collaborazione con la Tua è determinante. Sapere che la Società di trasporti è impegnata in un’attività di studio costante per attivare nuove modalità di connessione che potranno facilitare la mobilità tra aeroporto e grandi, ma anche piccoli centri abruzzesi, è davvero importante per tutti coloro che intendono partire dallo scalo regionale, ma anche e soprattutto per i turisti che arrivano, e che devono poter raggiungere agevolmente le bellezze regionali”.

“Riteniamo che le sinergie ormai piuttosto consolidate con la mobilità pescarese e con l’intera regione Abruzzo siano meritevoli di attenzioni continue per assicurare un sistema efficace di trasporti”, aggiunge il presidente Tua, Gabriele De Angelis. “In particolare, con Abruzzo Airport, dal mese di settembre 2023, in stretta collaborazione con il Comune di Pescara e con altri operatori, stiamo portando avanti il collegamento Air Link che ci permette di velocizzare la mobilità tra il centro di Pescara e la zona aeroportuale. Ma Air Link è un primo tassello di questa sinergica integrazione di vettori che potrà portare anche la Tua Spa a studiare nuove modalità di trasporto. Air Link prevede un collegamento quotidiano di 23 corse che garantiscono una capillare copertura tra centro cittadino ed aeroporto; questo sistema, vantaggioso dal punto di vista economico e in termini temporali con un tempo di percorrenza stimato dalla stazione ferroviaria all’area aeroportuale (e viceversa) di circa 15 minuti, si inquadra in un’ottica orientata al sempre crescente potenziamento ed efficientamento della mobilità in Abruzzo”.