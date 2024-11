Publistudio Autowork e GF4 Motorsport, insieme nel campionato mondiale motocross 2025

Publistudio Autowork, azienda molisana specializzata nella comunicazione visiva e nelle forniture grafiche nel mondo del motorsport, è lieta di annunciare la collaborazione con il team GF4 Motorsport e la pilota Gaia Franchi, di Figino Serenza, per la stagione 2025.

Questo prestigioso accordo vedrà Publistudio Autowork occuparsi della realizzazione delle livree racing delle moto, oltre che del materiale grafico e degli allestimenti per il paddock gara.

Il 2025 sarà un anno ricco di sfide per GF4 Motorsport, che parteciperà a:

Campionato Mondiale Motocross Femminile FMI (WMX) ;

Campionato Italiano Prestige Women FMI ;

Tappe del campionato europeo femminile

Con obiettivi ambiziosi sia a livello nazionale che internazionale, il team punta a consolidarsi tra le migliori squadre del motocross femminile.

A commentare l’iniziativa è Andrea Massaro, amministratore unico del gruppo Publistudio: “Siamo lieti di essere partner del team GF4 e della pilota Gaia Franchi dal grande talento, che ha saputo costruire un palmarès di tutto rispetto. Per noi questa partnership rappresenta una grande opportunità per portare le nostre competenze in un mercato internazionale e altamente competitivo come quello del campionato mondiale WMX FIM. Ci permetterà inoltre di unire la nostra esperienza nella comunicazione visiva con la passione per il motocross, supportando una squadra che rappresenta un’eccellenza italiana.”

L’obiettivo nel campionato italiano sarà stabilizzarsi nella top 5 con la pilota Gaia Franchi, mentre In ambito mondiale, l’intento è quello di entrare costantemente nella zona punti, dimostrando il valore della squadra anche sui più prestigiosi circuiti internazionali.

"Unendo tutte le competenze e la passione del gruppo, con la determinazione dei nostri piloti, avremo le armi giuste per raggiungere gli obiettivi.” commenta il team manager Massimiliano Franchi della GF4 Motorsport. "Ci aspetta una intensa preparazione invernale, dove daremo il 110% per arrivare pronti alla nuova stagione."

Fondata nel 1985, Publistudio è attiva nel settore della comunicazione visiva da quasi quattro decenni.

Nel 2021, l’azienda ha ampliato la propria offerta con Publistudio Autowork, spin-off dedicata alla personalizzazione per il motocross e gli sport motoristici.

In pochi anni, questa divisione si è distinta per l’alta qualità dei suoi prodotti, realizzazione just in time delle forniture e know how eccezionale derivato dalle varie esperienze sui campi di gara al fianco di diversi team italiani.

La collaborazione tra Publistudio Autowork e GF4 Motorsport rappresenta un perfetto connubio tra talento, innovazione e ambizione.

La stagione 2025 promette di essere un capitolo straordinario per entrambe le realtà, che insieme puntano a lasciare un segno nel panorama del motocross italiano, europeo e mondiale.