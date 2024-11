Metamer lancia l’offerta prezzo netto zero

In un periodo in cui la corsa al ribasso dei prezzi da parte dei fornitori di energia sembrerebbe terminata dopo il passaggio definitivo al mercato libero, Metamer ancora una volta si è distinta per aver mantenuto un rapporto di fiducia e trasparenza a favore di privati ed aziende offrendo soluzioni a loro vantaggio.

L’obiettivo di Metamer è sempre stato quello di offrire energia a prezzi competitivi, garantendo al contempo un servizio impeccabile e attento alle necessità dei clienti.

L’azienda propone l’offerta “Prezzo netto zero”, che prevede uno sconto diretto di 48€ sulla quota di commercializzazione di luce e gas e 0€ di contributo al consumo, pagherai solo l’energia che consumi senza costi aggiuntivi. Con Metamer le bollette sono più leggere e trasparenti insieme a numerosi altri vantaggi come il passaggio gratuito, veloce e senza interruzioni di servizio e nessun deposito cauzionale.

Scegliere Metamer vuol dire soprattutto potersi affidare ad un fornitore che punta solo su energia 100% green certificata per le utenze domestiche e si è sempre impegnato nel mettere al primo posto le esigenze dei clienti, garantendo una presenza capillare sul territorio con i propri sportelli, esperienza consolidata e ascolto attivo.

Tra i servizi sempre garantiti, infatti, ci sono anche la valutazione delle bollette e l’orientamento alle soluzioni più adeguate per i propri consumi, favorendo il contatto diretto con i clientied escludendo categoricamente il teleselling: il tutto nella massima trasparenza.

Non solo, grazie ad una piattaforma digitalechiara e intuitiva i clienti Metamer possono gestire le proprie forniture in modo semplice. Nessuna sorpresa, solo informazioni accessibili e una gestione delle bollette a portata di clic.

Metamer è il fornitore scelto non solo dai privati, ma anche da importanti aziende, associazioni sportive, culturali e di green economy del territorio. La fiducia guadagnata nel tempo la rende il partner ideale non solo per il risparmio, ma anche per un supporto reale e concreto nella gestione delle forniture energetiche.