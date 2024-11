Metamer presenta Casa Leggera

Continua l’impegno di Metamer per garantire a privati ed aziende le migliori soluzioni per l’energia, nel segno della convenienza e della trasparenza.

L’azienda, che è leader nella vendita di gas e luce sul territorio di Abruzzo e Molise da oltre 40 anni, ha sempre posto grande attenzione alle esigenze degli utenti, ascoltandole attivamente e individuando offerte basate sui reali consumi e le abitudini dell’utenza, grazie all’analisi puntuale delle bollette.

E proseguendo su questa strada, arriva oggi sul mercato una nuova offerta pensata per chi è particolarmente attento ai consumi.

L'offerta Casa Leggera

L’azienda lancia Casa Leggera, un’offerta luce e gas a prezzo variabile che premia il risparmio energetico con una quota di commercializzazione particolarmente bassa: 8 euro al mese che diventano 96 euro l’anno.

L’utente potrà contare sull’assenza di costi nascosti nella totale trasparenza che caratterizza Metamer, e sull’assenza di depositi cauzionali.

Passaggio gratuito

Il passaggio sarà gratuito, facile e veloce, senza interruzione di fornitura.

Il tutto con la garanzia di potersi affidare ad un fornitore che punta solo su energia 100% green certificata gratuita per le utenze domestiche e che si è sempre distinto nel garantire una presenza capillare sul territorio con i propri sportelli, esperienza consolidata e ascolto attivo, favorendo il contatto diretto con i clienti ed escludendo categoricamente il teleselling e la vendita porta a porta.

La APP Metamer

Non solo, grazie ad un’app chiara e intuitiva i clienti Metamer possono gestire le proprie forniture in modo semplice. Nessuna sorpresa, solo informazioni accessibili e una gestione delle bollette a portata di clic.

Tanti servizi a disposizione, senza trascurare le nuove sfide che il settore energetico presenta, in termini di sostenibilità ed energia green. Metamer è, infatti un riferimento consolidato per indirizzare famiglie e imprese verso le soluzioni più adatte per il risparmio e l’efficienza energetica.

Come aderire

L’invito è, quindi, di recarsi allo sportello Metamer più vicino, oppure di contattare il servizio clienti per ricevere tutte le informazioni e iniziare subito a vivere l’energia con più leggerezza.