Settima partecipazione al Festival di Sanremo per l’hair stylist lancianese Silvio Luciani

Ha spento 7 candeline quest’anno il legame tra il festival di Sanremo e l’hair stylist frentano Silvio Luciani che, appunto, è da sette stagioni consecutive tra i protagonisti delle acconciature e del make up degli artisti sanremesi.

Luciani è ormai di casa al festival di Sanremo grazie allo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno partner Diffitalia Group, ma ogni anno il suo ruolo è sempre più da protagonista.

Quest’anno ha curato le acconciature dei Santi Francesi – al secolo Alessandro De Santis (25 anni) e Mario Francese (26 anni) – trionfatori nella 16esima edizione di X Factor Italia che, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani con il brano “Occhi tristi”, si sono presentati in gara con “L'amore in bocca”.

Oltre a curare le acconciature degli artisti in gara, il parrucchiere frentano ha avuto molte altre vetrine prestigiose; si è occupato – come lo scorso anno - del look di Rosa Chemical, ospite in piazza Colombo, e di quello dell’istrionica Rettore durante la serata dei duetti.

“A Sanremo mi sento quasi di casa – ironizza Silvio Luciani – ma ogni anno è occasione di nuove emozioni e collaborazioni, che nel tempo diventano anche amicizie. E’ stato così per Donatella Rettore, di cui ho curato il look due anni fa, e l’anno scorso per Rosa Chemical; con entrambi è nata una bellissima collaborazione e una stupenda amicizia, e sono sicuro accadrà anche con i Santi Francesi. Ma il bello di Sanremo – continua il parrucchiere frantano – sono anche le splendide collaborazioni professionali che nascono, e con lo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno, partner Diffitalia Group, che ringrazio di cuore, crescono di anno in anno e non sono confinate solo a Sanremo”.

Da parte di Silvio Luciani, infine, un altro ringraziamento d’obbligo: “Come ogni anno – conclude l’hair stylist frentano - un ringraziamento speciale va al mio team dell’atelier Lifestyle di Lanciano, pronto sempre a supportarmi e sostituirmi nel corso delle mie assenze, non facendo mai mancare l’attenzione, il lavoro e la passione nei confronti dei miei clienti, che restano sempre i protagonisti della mia attività lavorativa”.