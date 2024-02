Atessa, arriva il grande carnevale

Il via ufficiale ai festeggiamenti avverrà Martedì 13 -alle 15.30 - con il Carnevale dei bambini organizzato dall’Amministrazione comunale nella sala polivalente di piazza Oberdan (parcheggio multipiano) con ingresso totalmente gratuito.La festa prevede: sfilata in maschera, bolle di sapone, pop corn, caramelle, balli e giochi con animatori.

Sabato 17 è la volta della grande sfilata lungo le vie del paese. Carri allegorici e maschere coloreranno e animeranno il Centro Storico di Atessa. Centinaia di persone, coordinate dall’Associazione atessana “Tocca la Luna”, sono impegnate per l’allestimento della festa più stravagante dell’anno. Un lavoro congiunto di persone e Amministrazione comunale per la realizzazione di un Carnevale diffuso che coinvolga tutta la cittadinanza. Musica, balli premiazioni, stand gastronomici, dj, acrobati, laboratori per bambini, trucca-bimbi e animazione gli elementi dell’edizione 2024.

La sfilata, aperta dal drago – simbolo di Atessa- partirà alle 14.30 da piazza Oberdan e percorrerà, con doppio giro, Corso Vittorio Emanuele II e piazza Garibaldi.

Prenderanno parte all’iniziativa, ormai consolidata occasione di gemellaggio tra Comunità, gruppi carnevaleschi e carri di Casalanguida, Casoli, Gissi, Torino di Sangro e Tornareccio.