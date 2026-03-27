Lunedì 30 marzo festa di Pasqua Adricesta per i bambini in ospedale

Torna la tradizionale festa di Pasqua Adricesta per i bambini in ospedale, giunta alla quarta edizione e realizzata con la partecipazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, impegnato anche nella raccolta fondi a sostegno dei progetti dell’associazione. L’iniziativa è in programma lunedì 30 marzo alle ore 10 con un incontro stampa nella sede di Adricesta, situata nell’atrio degenti-accettazione dell’ospedale civile di Pescara. Sarà l’occasione per le foto di rito e le interviste con la dirigenza ASL, le autorità e i benefattori che contribuiranno con una donazione destinata al Progetto Ambulanza Neonatale.

Al termine dell’incontro, i partecipanti raggiungeranno i bambini ricoverati nei reparti di Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica, Chirurgia Pediatrica ed Oncologica, Pediatria ed Ematologia, per condividere un momento di festa e solidarietà. Ad accompagnare l’iniziativa sarà Beppe Convertini, presentatore Rai di “UnoMattina in Famiglia”, da oltre vent’anni vicino ad Adricesta. Insieme a lui saranno presenti le mascotte dei cartoni animati della Gadoo Eventi e, per questa edizione, debutteranno sul territorio anche le mascotte ufficiali della Guardia di Finanza, pensate per regalare momenti di allegria ai piccoli degenti.

L’iniziativa coinvolge militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, volontari, benefattori e amici dell’associazione, con l’obiettivo di offrire un momento di serenità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, attraverso una giornata di solidarietà e vicinanza. Come ricorda una frase di Madre Teresa di Calcutta che accompagna lo spirito dell’evento, «Non tutti possiamo fare grandi cose ma possiamo fare piccole cose con grande amore».