“Paola”, allo Spazio Matta una produzione di Ark move

La rassegna Matta in Scena edizione 2026, presenta lo spettacolo “Paola” una produzione della compagnia Ark Move, inserita nella sezione Teatro curata da Annamaria Talone, sabato 28 marzo, alle ore 21, allo Spazio Matta in via Gran Sasso, 57 a Pescara, con la coreografia di Yaniv Abraham (Batsheva Dance Company), e con la danzatrice Paola Petrongolo. Il lavoro si muove costantemente lungo lo spettro che va dall’intimità e dal bisogno umano di privacy fino all’iper-esposizione e alla vita vissuta ad alta voce che caratterizza la società contemporanea. Da un lato, Paola esplora il dialogo interno continuo che intratteniamo con noi stessi e il desiderio incessante di diventare i migliori amici di noi stessi; dall’altro, mette in luce i meccanismi di auto-distrazione integrati che tutti possediamo come esseri umani e con cui conviviamo quotidianamente.

Paola condivide frammenti di memoria tratti dal suo diario di vita privata, che a tratti possono sembrare scritti collettivamente, permettendo allo spettatore di sbirciare nel suo mondo intimo attraverso un percorso emotivo e fisico. La coreografia è firmata da Yaniv Abraham, danzatore e coreografo israeliano noto per il suo percorso nella Batsheva Dance Company di Ohad Naharin e per l’insegnamento della tecnica Gaga, approccio al movimento basato sull’ascolto del corpo, la sensibilità e la libertà espressiva. L’esperienza con Batsheva e Gaga permea la performance, conferendo a Paola una gestualità intensa, organica e profondamente connessa alla sua interiorità. Ark Move è una realtà di danza contemporanea fondata da Paola Petrongolo e JinHwan Seok, attiva nella formazione, ricerca e creazione di performance dal forte impatto emotivo e corporeo. La compagnia coniuga ricerca coreografica e sensibilità artistica, esplorando temi come memoria, identità e relazione con lo spettatore attraverso un linguaggio fisico intenso e personale.

Ingresso 12 euro - Ridotto 10 euro (studenti, pensionati, soci Coop Alleanza 3.0)

ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE: su biglietteria.acsabruzzomolise.org.

INFO 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it