"Arte e Memoria" per ricordare la persecuzione del popolo Rom

Torna a Lanciano l'iniziativa "Arte e Memoria", che si terrà il 31 gennaio 2025, in occasione della Giornata della Memoria. L'evento, promosso dall'Unione delle Comunità Romanès in Italia (UCRI) in collaborazione con il Comune di Lanciano, si svolgerà presso la Sala Benito Lanci della Casa di Conversazione, a partire dalle ore 10:00.

L'iniziativa si propone di sensibilizzare il pubblico sulla memoria storica del popolo Rom e Sinti, con particolare riferimento al tragico evento del Samudaripen, la persecuzione subita da queste comunità durante la Seconda Guerra Mondiale. La prima edizione, che ha coinvolto istituzioni locali, scuole e cittadini, ha avuto un impatto significativo, stimolando una riflessione profonda e aumentando la consapevolezza storica tra i partecipanti.

Per il 2025, l'evento prevede un formato arricchito che unisce narrazione storica e musica. Le scuole di Lanciano sono invitate a partecipare a una Lezione-Concerto, durante la quale verranno raccontate le drammatiche esperienze delle famiglie deportate e degli individui vittime dei campi di concentramento nazisti. Il programma includerà anche interventi di esponenti delle comunità ebraiche e romanès, che condivideranno testimonianze dirette e personali.

"Arte e Memoria" rappresenta un'occasione unica di crescita culturale e educativa, per permettere alle nuove generazioni di confrontarsi con temi di grande rilevanza storica e sociale, nel segno dell'inclusività e della sensibilizzazione.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare agli studenti, per partecipare a questa importante iniziativa, che unisce arte, cultura e memoria, affinché il ricordo delle vittime del Samudaripen non venga mai dimenticato.