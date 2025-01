Due arresti per furti d'auto

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Atessa, coadiuvati da quelli della Compagnia di Ortona, hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini italiani, un 40enne ed un 25 enne provenienti dalla provincia di Foggia, ritenuti responsabili di furto aggravato di autovettura.

La banda di specialisti, attenzionata da tempo anche in relazione a pregressi episodi avvenuti già a partire dallo scorso mese di luglio, è stata colta sul fatto, mentre asportavano un’autovettura Range Rover Evoque, prelevata da un parcheggio di Lanciano. Nonostante l’ordine di fermarsi intimatogli dai militari, presenti sul posto per un mirato servizio di controllo, l’autore del furto è riuscito a fuggire a bordo dell’auto appena rubata, facendo perdere momentaneamente le sue tracce, mentre il complice si trovava nelle vicinanze del luogo in cui è avvenuto il furto, a bordo della sua autovettura privata. Subito notato e prontamente fermato dai militari dell’Aliquota Operativa di Atessa.

Le successive ed immediate ricerche hanno permesso di individuare e rintracciare l’autore materiale del furto in una strada di San Vito Marina, a pochi passi dall’auto rubata. Una volta fermato, l’arrestato è stato trovato in possesso di un martello frangi vetro ed una chiave “OBD”, utilizzata per manomettere le centraline delle auto e poter asportare i veicoli in pochi secondi.

Processati con il giudizio direttissimo, ai due è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso le rispettive abitazioni. Uno dei soggetti era già stato arrestato lo scorso mese di luglio dai Carabinieri di Atessa perché sorpreso ad effettuare altri furti di auto nella provincia di Chieti. L’auto rubata è stata infine restituita al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare se le stesse persone siano i responsabili di analoghi furti avvenuti nel circondario nell’ultimo periodo.