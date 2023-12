Promozione turistica e culturale durante il periodo delle festività natalizie

Riceviamo e pubblichiamo

Con una importante adesione della popolazione bombese al progetto di Vacanze Abruzzo Natura APS che in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria del Popolo di Bomba ha dato vita ad un programma di valorizzazione del Borgo con un opera di animazione storico-culturale dedicato al Natale. Oltre al fenomeno culturale dei mercatini di Natale che dopo aver caratterizzato località del nord d’Italia ed alcune città di paesi stranieri, oggi invadono anche le nostre piccole località, nel periodo che precede il Natale, creando una opportunità commerciale e di lavoro a tante piccole imprese locali ed attività artigianali e hobbistiche. L’Associazione Vacanze Abruzzo Natura APS ha voluto arricchire la proposta con la promozione nella realizzazione di Presepi diffusi sul territorio, coinvolgendo la Parrocchia con il suo giovanissimo Parroco Don Luigi Genovesi, il Comune le Associazioni, cittadini generosi e di buona volontà. Hanno partecipato 8 Quartieri e frazioni. Il Quartiere Ponte Ballevino con il Presepe al Salice, C.da Sambuceto con il Presepe alla Fonte di Vita, Quartiere Sant’Annna con il Presepe alla Croce, C.daVallecupa con il Presepe alla Chiesa, C.da Valleconca con il Presepe del Borgo, Presepe “A balle p' la terra”, Via Sangritana protagonista con un’opera di street art dal titolo “Madonna e Bambinello” ed in Chiesa il Presepe in parrocchia.

Altre opere sono state realizzate dalla scuola dell’infanzia e primaria, oltre agli anziani della Casa Albergo, con Presepi realizzati con materiale riciclati e scarti di attività artigianali del paese. Molto interessante la Mostra dei Presepi della scuola di arte Napoletana di alto valore artistico, collezione privata di un cittadino di Bomba che ha reso possibile l’esposizione grazie alla collaborazione dell’Associazione Calcio di Bomba di cui è Presidente e l’Associazione Amuset. La novità interessante è l’aver dato vita ad un Presepio Itinerante denominato “Il Cammino della Luce” realizzato con 9 scene presepiali all’aperto lungo la strada principale del paese cercando di valorizzare scorci e luoghi suggestivi le scene rappresentano: Una Masseria, Un Cascinale, lo Stazzo, l’Osteria, Arti e Mestieri, Il Ruscello, Il Focolare, Venite Fratelli e la Natività , tutte le scene sono state realizzate con materiale naturale, raccolto tra il Lago e Monte Pallano, oltre le statuine caratterizzanti le varie scene e la generosità dei cittadini bombesi, custodi di manufatti. I soci dell’Associazione VAN, sono stati guidati da un esperto nella realizzazione dei presepi Napoletani che dalla città Partenopea è arrivato Bomba come altra destinazione della sua vita da piu’ di trent’anni.

In piazza a Bomba, inoltre spicca un Albero di Natale realizzato all’uncinetto da alcune donne che hanno realizzato un’opera d’arte. Il Programma delle numerose attività, di questi gironi, non ha sicuramente trascurato l’aspetto gastronomico che con lo street food ha permesso la degustazione di arrosticini, porchetta, pizza fritta, scrpell e pallott di cacio e ova. Non poteva mancare un incontro culturale dal titolo “ Il Presepe tra cultura e tradizione” in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio di Atessa e racconti e Poesie sul Presepe a cura del Gruppo lettura.A chiusura del fitto calendario di eventi è in programma per il giorno 5 Gennaio 2024 alle ore 17.30 presso la Chiesa Santa Maria del Popolo un concerto con Canti Natalizi a cura del Coro Liturgico di Bomba e la consegna di un attestato di partecipazione a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.

Rosaria Nelli