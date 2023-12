Fuochi d’artificio, le regole da rispettare

A poche ore dalla mezzanotte, che saluterà il 2023 accogliendo il nuovo anno 2024, nell’ottica di una convivenza responsabile e mutualmente tollerante, si ricorda alla cittadinanza che l’utilizzo dei fuochi d’artificio è disciplinato da una direttiva europea. Le leggi che ne regolano vendita ed utilizzo esistono e sono esaustive, si confida, quindi, nella responsabilità e nella collaborazione dei cittadini affinché ogni abuso ed irregolarità venga debitamente segnalato alle autorità competenti.

La buona educazione e il rispetto degli altrui diritti devono essere alla base di qualsiasi comportamento civile. Invitiamo, pertanto, la cittadinanza ad utilizzare esclusivamente gli articoli pirotecnici a loro destinati, nel rispetto delle limitazioni previste dall’art. 5 del D.Lgs. 123/2015 e in maniera responsabile.

Per quanto riguarda i prodotti destinati alla libera vendita (cat. F1 e F2), pur presentando un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, e in considerazione del fatto che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati, si invita al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

1. rispettare sempre le istruzioni d’uso fornite dal fabbricante;

2. non utilizzare gli articoli pirotecnici in luoghi dove si svolgono manifestazioni con affollamento di persone;

3. utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 100 da ospedali, cliniche, case di cura e di riposo;

4. utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 100 da ricoveri ed allevamenti di animali;

5. utilizzare gli articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a metri 100 da aree boschive e/o a rischio di incendio;

6. non utilizzare prodotti pirotecnici da terrazze e balconi;

7. in occasione delle celebrazioni del 31 Dicembre l’utilizzo deve terminare entro le ore 01.00 del 1° Gennaio;

8. per qualsiasi informazione ulteriore sull’utilizzo rivolgersi sempre al rivenditore di prodotti pirotecnici presso il quale si è effettuato l’acquisto.

Per ogni ulteriore approfondimento si invita a consultare il sito del Ministero dell’Interno o della Polizia di Stato.

L’Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni