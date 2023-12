Lanciano-Fossacesia di corsa e poi il tuffo in mare per i Podisti Frentani

Un tuffo nel mare di Fossacesia, dove l'acqua è più blu... sempre di più! I Podisti Frentani, alle 10.30 del 25 dicembre, hanno fatto il tradizionale bagno di Natale.

Sono partiti alle 9.00 da Lanciano per raggiungere Fossacesia Marina, dove si sono tuffati per brindare ed augurare a tutti buon Natale - scrive in una nota il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.

Un gruppo numeroso di persone simpaticissime con la presidente Paola Zulli.

Prossimo tuffo a Capodanno, come da tradizione, per salutare il 2024.

Foto dalla pagina Facebook Podisti Frentani