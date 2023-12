Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato, l'ammissione per Luca Mattucci

Abbiamo avuto il piacere di partecipare alla Celebrazione Eucaristica per l’ammissione tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato del nostro concittadino Luca Mattucci.

Presso la Parrocchia di Santa Maria del Porto in Marina di San Vito Chietino, alla presenza di S.E. Arcivescovo Bruno Forte, Luca ha intrapreso il cammino verso la preparazione ad assumere nella Chiesa il fedele ministro di Cristo, impegnandosi nella formazione spirituale.

Quello di Luca è un grande dono, non solo per lui e per la sua famiglia, ma anche per tutta la comunità religiosa.

Grazie Luca per l’invito che ci hai rivolto, saremo al tuo fianco rivolgendo a te una preghiera per questo importante passo.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni