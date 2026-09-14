Lanciano prima città in Abruzzo a utilizzare droni per monitoraggio e controllo del territorio

In occasione delle Feste di Settembre, il Comune di Lanciano si sta avvalendo della collaborazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Gruppo Volo Droni Abruzzo (ANVVFC Gruppo Volo Droni Abruzzo RE061) di Protezione Civile.

Il Gruppo Volo Droni Abruzzo ANVVFC ha già effettuato ed effettuerà attività di monitoraggio e prevenzione nelle serate e nei giorni di maggior affluenza: il 31 agosto, per la Fiera di Sant’Egidio, il 6 settembre, per il corteo storico de “Il Mastrogiurato”, l’8 settembre, in occasione del Dono; nei prossimi giorni l’Associazione sarà impegnata per la notte dell’apertura e il 14, 15 e 16 settembre.

Per effettuare queste attività l’Associazione ha richiesto apposite autorizzazioni, tra cui all’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) lo spazio aereo, in quanto Lanciano è considerata zona rossa per i droni. Inoltre, l’Associazione, che si avvale di piloti altamente qualificati e provvisti di notevole esperienza, è obbligata a rispettare tutte le norme sulla sicurezza e sulla privacy dettate dal regolamento ENAC-EASA.

«Lanciano è la prima città in Abruzzo ad avvalersi dell’uso dei droni per la sicurezza pubblica, a tutela dei cittadini e del territorio» ha affermato Luigi Lauria, coordinatore regionale Abruzzo del Gruppo Volo Droni Abruzzo ANVVFC, pilota autorizzato ENAC-EASA in voli critici.

Per i giorni delle Feste, l’Associazione raccomanda vivamente di evitare di far volare sul cielo di Lanciano droni consumer non autorizzati, rispettando la zona rossa stabilita dall’ENAC, così da non intralciare, per la sicurezza dei cittadini stessi, l’attività del Gruppo Volo Droni.

«Ringraziamo l’ingegner Fausto Boccabella, responsabile della Protezione Civile, che ci ha suggerito questa modalità innovativa di vigilanza e si è adoperato per metterla in atto tramite l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Gruppo Volo Droni Abruzzo» hanno dichiarato il sindaco Filippo Paolini e l’assessore alla Sicurezza Tonia Paolucci. «È la prima volta che ci affidiamo a questo sistema e siamo sicuri che anche in futuro il monitoraggio della città non potrà prescindere dall’uso della tecnologia di ultima generazione e dai droni, che permettono di migliorare di gran lunga il livello di sicurezza e di prevenzione. La prospettiva è quella di potenziare questo servizio per un controllo più attento di tutto il territorio.»