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Feste di Settembre a Lanciano, accensione in musica delle luminarie

redazione
Appuntamenti
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Accensione della paratura in musica per le tradizionali Feste di Settembre a Lanciano.
 
Gargarella Luminarie ha ideato per le Feste 2026 un allestimento con tradizionale arco a tutto sesto, impreziosito da eleganti motivi floreali e da scenografici rosoni luminosi che accompagnano il percorso lungo tutto il corso.
 
Dopo il grande successo dello scorso anno, Ã¨ tornato anche lo spettacolo dellâ€™accensione musicale delle luminarie (questâ€™anno in tutto il corso!), una suggestiva coreografia di luci sincronizzate con la musica capace di trasformare la paratura in una vera e propria attrazione.
 
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