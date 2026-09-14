Feste di Settembre a Lanciano, accensione in musica delle luminarie

Accensione della paratura in musica per le tradizionali Feste di Settembre a Lanciano.
Gargarella Luminarie ha ideato per le Feste 2026 un allestimento con tradizionale arco a tutto sesto, impreziosito da eleganti motivi floreali e da scenografici rosoni luminosi che accompagnano il percorso lungo tutto il corso.
Dopo il grande successo dello scorso anno, Ã¨ tornato anche lo spettacolo dellâ€™accensione musicale delle luminarie (questâ€™anno in tutto il corso!), una suggestiva coreografia di luci sincronizzate con la musica capace di trasformare la paratura in una vera e propria attrazione.
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