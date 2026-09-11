Il Colonnello Mario Pellegrino nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

Dal 7 settembre scorso il Colonnello Mario Pellegrino è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Chieti, succedendo al Colonnello Cosimo Damiano Di Caro, trasferito a Roma per assumere il comando del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo.

Il nuovo comandante si trova al vertice di una struttura complessa da cui dipendono oltre 550 militari e che garantisce la copertura dell’intero territorio provinciale attraverso il Reparto Operativo, 5 Compagnie (Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona e Atessa) e 46 Stazioni, presidi di legalità e prossimità anche nei centri più piccoli.

Profilo e carriera del Colonnello Pellegrino

Originario della provincia di Benevento, 45 anni, il Colonnello Pellegrino ha intrapreso la carriera militare frequentando la Scuola Militare Nunziatella, l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Conseguita la laurea in Giurisprudenza nel 2005 presso l’Università “La Sapienza” di Roma, ha successivamente ottenuto la laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.

Il suo percorso professionale unisce un’ampia esperienza operativa sul territorio nazionale a qualificati incarichi internazionali e specialistici:

Attività addestrativa e primi comandi territoriali: Dal 2005 al 2007 ha svolto funzioni addestrative e di docenza come Comandante di Plotone e di Compagnia alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Dal 2007 al 2009 ha guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sciacca, in provincia di Agrigento, e svolto incarichi investigativi presso il Comando Provinciale di Trapani;

Comandi di Compagnia e Stato Maggiore: Dal 2011 al 2014 ha retto il Comando della Compagnia territoriale di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Dal 2014 al 2018 ha prestato servizio a Roma presso il Comando Operativo di Vertice Interforze, nell’ambito della componente “Informazioni” del Reparto Operazioni;

Incarichi specialistici e missioni internazionali: Negli anni ha partecipato a diverse operazioni all’estero, tra cui la missione EUFOR in Bosnia Erzegovina, la missione EUPOL in Afghanistan e la missione EUBAM in Rafah (Striscia di Gaza). Dal 2018 al 2020 ha comandato il NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Roma. Successivamente, dal 2020 al 2023, ha prestato servizio a L’Aja (Olanda) in qualità di Esperto Nazionale nell’ambito della Serious Organised Crime Unit di EUROPOL. Fino al 6 settembre scorso ha ricoperto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica a Roma.

Presenza sul territorio e priorità operative

Nel manifestare entusiasmo e orgoglio per il nuovo incarico, il Colonnello Pellegrino ha ricordato come l’Arma sia radicata nel tessuto sociale chietino fin dal 1861. La capillarità delle 46 Stazioni rappresenta l’elemento cardine per assicurare un’effettiva ed efficace prossimità ai cittadini e promuovere la collaborazione attiva con le comunità locali e le istituzioni, elemento cardine e di fondamentale importanza.

Tra i principali indirizzi operativi indicati dal Comandante figurano:

Prevenzione e contrasto della criminalità diffusa: Massima attenzione al contrasto dei reati contro il patrimonio (in particolare furti e rapine) e alla tutela delle fasce deboli della popolazione;

Protezione delle vittime di violenza: Coordinamento costante con le istituzioni e i centri preposti per garantire un solido sistema di rete e protezione;

Tutela dei giovani e diffusione della legalità: Azioni mirate contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, prevenzione del degrado urbano, controllo della sicurezza stradale e proseguimento degli incontri nelle scuole per promuovere la cultura del rispetto delle leggi.

Sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela della salute e dell’ambiente: Vigilanza e controlli rigorosi nei cantieri per prevenire gli incidenti sul lavoro, affiancati da una costante attenzione alla tutela della salute e alla salvaguardia dell’ambiente, facendo perno sulle unità specializzate dell’Arma.



