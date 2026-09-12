'Parkithlon 2026', in movimento sulla Costa dei Trabocchi per sostenere la ricerca sul Parkinson

Si Ã¨ svolta a Fossacesia Marina, sulla Costa dei Trabocchi, l'edizione 2026 del Parkithlon, il triathlon solidale non competitivo promosso da Fondazione LIMPE per il Parkinson insieme alla Clinica Neurologica dell'UniversitÃ "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, che ha riunito oltre 150 partecipanti provenienti da tutta Italia tra persone con Parkinson, caregiver, familiari, medici e operatori sanitari.

Una giornata di sport, condivisione e sensibilizzazione che ha visto i partecipanti cimentarsi nelle tre prove previste dal percorso super sprint: nuoto, bicicletta e camminata, affrontate individualmente o in staffetta secondo le proprie possibilitÃ .

PiÃ¹ che una sfida sportiva, il Parkithlon si Ã¨ confermato un'occasione concreta per ribadire il valore del movimento come parte integrante della cura e per sostenere la ricerca scientifica sul Parkinson, coinvolgendo persone che convivono con la malattia, familiari e professionisti sanitari in un'esperienza condivisa di inclusione e partecipazione.

"La grande partecipazione registrata anche quest'anno dimostra quanto sia forte il desiderio di fare rete attorno alle persone con Parkinson e quanto sia importante continuare a investire nella ricerca", commenta la Fondazione LIMPE per il Parkinson.

Ãˆ ancora possibile contribuire alla raccolta fondi collegata all'iniziativa: la campagna resterÃ attiva online fino al 30 settembre sulla piattaforma Rete del Dono. Tutte le donazioni saranno destinate a sostenere i progetti di ricerca scientifica promossi dalla Fondazione LIMPE per il Parkinson.

La raccolta fondi Ã¨ disponibile all'indirizzo www.retedeldono.it/progetto/parkithlon-2026

L'edizione 2026 del Parkithlon Ã¨ stata realizzata grazie al sostegno di partner e sponsor che condividono l'impegno della Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS a favore della ricerca scientifica e della sensibilizzazione sulla malattia: ASC â€“ AttivitÃ Sportive Confederate, AbbVie, Bial, Zambon, Medtronic, Ralpharma, Boston Scientific, Confcommercio Chieti e Rotary Club Lanciano. Sponsor tecnico dell'evento Ã¨ Cantina Colle Moro.



