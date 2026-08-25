Incendi, la proposta di Di Marco: "Subito un piano per invasi d'acqua in quota"

“Con 149 Comuni abruzzesi a rischio alto o medio-alto di incendi non possiamo più limitarci a rincorrere le emergenze. Dopo i danni subiti dal Monte Morrone e i devastanti roghi che in passato hanno colpito il territorio di Lettomanoppello e le nostre aree montane, serve una prevenzione strutturale e concreta”, dichiara Antonio Di Marco, Vicepresidente della Commissione regionale Ambiente e Territorio, annunciando una specifica proposta strategica da portare in Consiglio regionale.

“Le criticità scritte nello stesso Piano Antincendio Boschivo (AIB) della Giunta Marsilio parlano chiaro: servono risorse certe e presidi concreti per i Comuni e per i Sindaci. Per questo propongo alla Regione un piano straordinario per la realizzazione di bacini e invasi di raccolta d'acqua in quota – così Di Marco -. Si tratta di infrastrutture fondamentali e polifunzionali: da un lato garantirebbero riserve idriche strategiche per consentire il pescaggio rapido con cestello da parte degli elicotteri impegnati nello spegnimento dei roghi boschivi, abbattendo i tempi di intervento; dall'altro rappresenterebbero una risorsa decisiva per la gestione idrica della montagna e per sbloccare l'innevamento programmato delle nostre stazioni, superando finalmente i continui no burocratici che ne hanno finora bloccato la realizzazione.

Spegnere le fiamme è un dovere, ma dotare la nostra montagna di strumenti idrici di protezione è una responsabilità politica non più rinviabile”.