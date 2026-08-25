"La Città e le Stelle": a Lanciano tre serate per osservare il cielo con il Gruppo Astrofili Frentani

Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto torna al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano “La Città e le Stelle”, appuntamento astronomico ormai costante dell’estate lancianese, giunto quest’anno alla XXXII edizione. Organizzata dal Gruppo Astrofili Frentani con il patrocinio del Comune di Lanciano, la manifestazione prenderà il via ogni sera a partire dalle ore 21.30, con tutte le attività gratuite e a ingresso libero.

Il cuore della manifestazione sarà come sempre l’osservazione pubblica ai telescopi, messi a disposizione per avvicinarsi al cielo con la guida degli astrofili. Tra i protagonisti di queste notti di fine agosto ci saranno la Luna e Saturno, insieme a stelle, ammassi e altri oggetti celesti che il pubblico potrà imparare a riconoscere e osservare. All’osservazione diretta si affiancheranno alcune lezioni nel planetario del Gruppo Astrofili Frentani, dedicate all’orientamento nel cielo e al riconoscimento di stelle e costellazioni.

A completare le tre serate torna la mostra fotografica “Luci dell’Universo”, quest’anno arricchita da nuove immagini realizzate dai componenti del Gruppo Astrofili Frentani, alcune delle quali selezionate da importanti realtà internazionali del mondo astronomico. Tra queste sarà esposta anche una fotografia di 3I/ATLAS, la cometa proveniente dallo spazio interstellare che ha attraversato il Sistema solare.

Da oltre trent’anni “La Città e le Stelle”, nome che si ispira al titolo di un celebre libro di Arthur Clarke (l’autore di “2001 Odissea nello spazio”) propone così un incontro con l’astronomia basato soprattutto sull’esperienza diretta e sul dialogo con gli astrofili, aperto ad adulti e bambini e a chiunque abbia voglia di conoscere un po’ meglio il cielo.

Il Gruppo Astrofili Frentani

Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica ed astronomica tra la popolazione e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione, l’Associazione ha svolto oltre 300 manifestazioni scientifiche in numerosi comuni d'Abruzzo e Molise , alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività presso le scuole del territorio frentano.

Fotografie astronomiche realizzate dai componenti del Gruppo sono state selezionate dalla NASA e da importanti riviste internazionali di astronomia.

Nel febbraio 2023 è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista The Astrophysical Journal un lavoro scientifico sui pianeti extrasolari che ha visto il Gruppo Astrofili Frentani collaborare con alcune delle principali Istituzioni astronomiche internazionali. L’articolo è stato seguito da un secondo lavoro pubblicato nel marzo 2026 da The Astrophysical Journal Supplement.

Il gruppo astronomico lancianese è inoltre delegazione territoriale dell’Unione Astrofili Italiani (UAI), e partecipa al programmaPRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).