Carabinieri in bicicletta, pattugliamento potenziato nelle località turistiche della provincia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Chieti potenziano il proprio impegno sul territorio mettendo in campo una strategia di presidio che coniuga efficacia operativa e vicinanza al cittadino con un servizio di pattugliamento in bicicletta lungo la costa teatina e nel centro storico delle principali località turistiche balneari.

"La scelta delle biciclette - si legge in una nota dell'Arma - garantisce infatti una mobilità agile e rapida, permettendo ai Carabinieri di operare con efficacia in contesti ad alta densità pedonale e nei luoghi dove l’accesso con i tradizionali automezzi risulterebbe meno agevole, come ad esempio il lungomare di Francavilla, la pista ciclopedonale di Ortona, le zone di villeggiatura di Vasto Marina ed i sentieri naturalistici disseminati sulla riviera. L’impiego delle biciclette consente di dare attuazione al concetto di “polizia di prossimità” (già messo in campo dalla figura del “Carabiniere di quartiere”), espressione di un servizio più vicino alla cittadinanza, facilitando la raccolta e lo scambio di informazioni ed offrendo un costante senso di sicurezza sia ai residenti che ai visitatori.

La presenza dei Carabinieri in bicicletta, sempre affiancati da pattuglie automontate nelle aree prossime alle piste ciclabili, risponde alla volontà dell’Arma di essere, oltre che un presidio di legalità, anche un punto di riferimento umano e costante per la collettività.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Chieti avrà a disposizione un totale di 6 unità operative (suddivise equamente tra le Compagnie di Chieti, Ortona e Vasto), assicurando la copertura di tutti i 60 km della Costa dei Trabocchi.

Le pattuglie in bicicletta, dotate di equipaggiamento operativo e costantemente radiocollegate con le Centrali Operative, garantiranno, oltre al servizio di prossimità, anche la gestione degli interventi che provengono dal 112 NUE.

L’Arma dei Carabinieri invita, quindi, cittadini e turisti a rivolgersi con fiducia alle pattuglie in bicicletta per qualsiasi necessità o segnalazione, ribadendo l'impegno costante dell’Istituzione per la tutela della sicurezza di tutti in un periodo in cui le coste della provincia di Chieti accolgono migliaia di turisti. In questo caso, per l’Arma dei Carabinieri, la priorità resta la prevenzione e la massima disponibilità all'ascolto, garantendo una cornice di serenità necessaria per garantire la legalità e per godere appieno delle bellezze del territorio".