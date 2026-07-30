Lâ€™Asd Union Fossacesia conclude il suo percorso sportivo

Con riferimento alla programmazione della prossima stagione sportiva, lâ€™Asd Union Fossacesia comunica ufficialmente che non presenterÃ domanda di iscrizione al Campionato di Promozione, pur essendo stata concessa dalla FIGC una proroga dei termini.

La decisione era stata assunta dal Consiglio Direttivo dellâ€™Asd Union Fossacesia giÃ diverso tempo fa. Essa rappresenta la naturale conseguenza del percorso condiviso con lâ€™Asd Biancorossi Fossacesia, che ha portato alla costituzione della nuova Asd CittÃ di Fossacesia FC, progetto giÃ illustrato nei precedenti comunicati ufficiali.

Nel corso delle riunioni preparatorie, il Consiglio Direttivo della nuova societÃ , composto da dirigenti provenienti sia dallâ€™Asd Biancorossi sia dallâ€™Asd Union Fossacesia, ha valutato attentamente quale fosse il punto di partenza piÃ¹ appropriato per la nuova realtÃ calcistica cittadina.

La scelta Ã¨ ricaduta sul Campionato di Prima Categoria, oltre che per tutti quelli del Settore Giovanile, ritenendolo il piÃ¹ adeguato sotto il profilo organizzativo, economico e progettuale per una societÃ appena costituita e caratterizzata dalla presenza di numerosi giovani dirigenti chiamati a maturare la propria esperienza.

Per tale motivo, la nuova Asd CittÃ di Fossacesia FC utilizzerÃ la matricola sportiva dellâ€™Asd Biancorossi Fossacesia, giÃ avente diritto alla partecipazione al Campionato di Prima Categoria.

Il Presidente dellâ€™Asd Union Fossacesia, preso atto dellâ€™avvio del nuovo percorso rappresentato dallâ€™Asd CittÃ di Fossacesia FC e ritenendo conclusa la propria esperienza alla guida di una societÃ calcistica, ha ritenuto di non intraprendere ulteriori percorsi sportivi con un campionato di Promozione, nÃ© a Fossacesia e nemmeno in altre cittÃ o nuove realtÃ . La matricola della Union rimarrÃ quindi inutilizzata.

Si tratta di una decisione maturata con serenitÃ , frutto di unâ€™attenta e approfondita riflessione, pienamente coerente con il percorso avviato negli ultimi mesi.

Alla base di questa scelta vi Ã¨ una convinzione precisa: Fossacesia non puÃ² sostenere nel tempo la presenza di tre societÃ calcistiche.

La nascita dellâ€™Asd CittÃ di Fossacesia FC rappresenta pertanto la volontÃ di concentrare energie, competenze e risorse in un unico progetto, con lâ€™obiettivo di offrire al calcio cittadino una prospettiva sostenibile nel tempo.

Lâ€™ASD Union Fossacesia desidera infine rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, in questi anni, hanno contribuito al percorso della societÃ : dirigenti, allenatori, collaboratori, atleti, famiglie, sponsor, tifosi e volontari.

Con questa decisione si chiude il percorso sportivo dellâ€™Asd Union Fossacesia, con la consapevolezza di aver dato un contributo importante alla crescita del calcio a Fossacesia e con lâ€™augurio che la nuova Asd CittÃ di Fossacesia FC, insieme allâ€™Asd Fossacesia 90, possano continuare a rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che amano questo sport, contribuendo, ciascuna secondo il proprio percorso e le proprie caratteristiche, allo sviluppo del movimento calcistico cittadino.

Asd Union Fossacesia