Svolta 'green' per Angelucci Trasporti e Academy per la formazione dei giovani

Innovazione, sviluppo e rispetto per l’ambiente: sono i capisaldi sui quali si fonda la svolta green di Angelucci Trasporti di Casoli, azienda leader nel settore dei trasporti e della logistica. Il percorso è iniziato con il ritiro di cinque camion elettrici avvenuto nei giorni scorsi e proseguirà con l’attivazione di un nuovo polo logistico in cui la sostenibilità è il principio alla base dell’intera attività, dalle strutture ai trasporti fino al benessere dei dipendenti.

“Il ritiro di questi cinque camion elettrici rappresenta per noi molto di più di un semplice investimento: è un messaggio concreto di rispetto verso l’ambiente – spiega il titolare Valerio Angelucci -. È il primo passo di un progetto molto più ampio, con cui vogliamo costruire un ecosistema sostenibile attorno alla nostra azienda. Abbiamo investito nel fotovoltaico, nella Comunità energetica rinnovabile e presto realizzeremo anche un’area dedicata agli alveari, perché le api rappresentano perfettamente il nostro modo di intendere il futuro: collaborazione, equilibrio, organizzazione e rispetto della natura”.

Sono due gli impianti fotovoltaici, uno ad autoconsumo, l’altro a beneficio di comunità energetica a disposizione dei cittadini, enti, comuni e scuole, che entreranno in funzione a breve e che coprono il magazzino di 32mila metri quadri, ampliato di recente. E di pari passo con l’incremento del polo logistico va il progressivo rafforzamento dell’organico, contribuendo positivamente all’occupazione sul territorio. L’azienda inoltre vanta un importante progetto avviato con l’Università Gabriele d’Annunzio per redigere il bilancio di sostenibilità.

Sostenibilità, per Angelucci Trasporti, significa anche investire nelle persone. “Per questo – aggiunge il titolare - daremo vita a un’Academy interna, completamente gratuita, dedicata soprattutto ai giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro. Formeremo autisti, magazzinieri, impiegati, manager e molte altre figure professionali attraverso un percorso che unirà formazione teorica ed esperienza pratica in azienda. Il nostro obiettivo è creare valore per il territorio, offrire opportunità concrete e trasformare questa Academy in un punto di riferimento anche per tutte le imprese che avranno bisogno di personale qualificato. Prima ancora che professionisti, vogliamo contribuire a formare le persone”.

Angelucci Trasporti, nel corso degli anni, ha investito molto nell'innovazione tecnologica e nella sostenibilità ambientale, sviluppando una flotta moderna e adottando sistemi di trasporto intermodale che integrano strada, ferrovia e trasporto marittimo. E che garantisce collegamenti efficienti con i principali mercati del Nord Europa, del Regno Unito e del Nord Africa.

“Desidero infine – conclude Valerio Angelucci, riferendosi alla consegna dei cinque mezzi elettrici - rivolgere un sincero ringraziamento a Mercadante Group, nella persona del titolare Tullio Iezzi, insieme a Maria Paola e Andrea, per la professionalità e la vicinanza dimostrate in questo importante percorso. Un grazie va anche all’Amministratore delegato di Renault, a tutta la rete commerciale e a tutte le persone che, ogni giorno, con il proprio lavoro e il proprio impegno, contribuiscono concretamente alla salvaguardia dell’ambiente. Noi abbiamo scelto di esserci. E continueremo a fare la nostra parte”.