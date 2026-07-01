'Progetto Mattia', un'altra tappa piena di significato

Progetto Mattia: a Pescara il secondo Memorial di calcio giovanile dedicato a Mattia Micarone.

"Ãˆ stata una giornata bellissima e piena di significato - si legge in una nota dell'Associazione Cromosoma della FelicitÃ -. Volevamo che lâ€™immagine di Mattia rimanesse impressa nel cuore dei bambini e dei genitori che hanno partecipato. Mattia era un bambino solare che amava la vita nonostante tutte le difficoltÃ . Ha vissuto ogni giorno con una resilienza incredibile, insegnandoci lâ€™importanza delle piccole cose. E questo messaggio Ã¨ arrivato forte e chiaro.

Dedicare questa giornata ai bambini Ã¨ il nostro modo per donare un poâ€™ di quella gioia che avrebbe avuto lui nel partecipare. Il gesto simbolico di portarlo in campo con loro Ã¨ stato davvero emozionante. Lo abbiamo sentito vicino a noi.

La premiazione si terrÃ il 3 luglio alla Sagra della Trebbiatura. Vi aspettiamo!