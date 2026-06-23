Galleria Fondovalle Sangro tra Gamberale e Quadri, scavo completato

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha ultimato oggi le complesse operazioni di scavo della galleria naturale “San Sebastiano” all'interno del cantiere di Gamberale, situato lungo la Strada Statale 652 “Fondo Valle Sangro”.

“La caduta dell'ultimo diaframma del tunnel – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - rappresenta una pietra miliare per il completamento dell'intero itinerario strategico di collegamento tra il Tirreno e l'Adriatico. L'infrastruttura una volta completata rivoluzionerà la mobilità interregionale e il trasporto merci tra Abruzzo e Molise, riducendo i tempi di percorrenza e innalzando drasticamente i livelli di sicurezza stradale”.

Il traguardo assume un rilievo straordinario a causa delle severe difficoltà operative affrontate durante lo scavo. Il ritrovamento imprevisto di sacche di gas naturale nel sottosuolo ha imposto un prolungato fermo tecnico e una radicale riprogettazione delle modalità di avanzamento. Per operare in totale sicurezza, le attività sono riprese grazie all'impiego di materiali e attrezzature speciali antideflagranti progettate ad hoc, supportate da rigorose e costanti procedure di monitoraggio ambientale.

L'intervento complessivo, affidato al raggruppamento di imprese De Sanctis Costruzioni Spa ed Ircop Spa, comporta un investimento totale che supera i 200 milioni di euro. L'ultimazione di tutte le opere d'arte previste nel lotto è pianificata per il secondo semestre del 2027.

Il nuovo tracciato stradale si sviluppa per una lunghezza complessiva di 5.739 metri e prevede le seguenti opere principali: