Team Go Fast al top: storico oro per il tandem Lorenzo Bernard-Paolo Totò

Risultato memorabile per il Team Go Fast, che entra ufficialmente nella storia dei Campionati Europei di paraciclismo disputati in Friuli Venezia Giulia tra Maniago e Montereale Valcellina.

La squadra, che ha sede a Roseto degli Abruzzi, ha brillato presentandosi alla rassegna europea con alcuni dei propri atleti chiamati dal commissario tecnico della nazionale italiana Pierpaolo Addesi, contribuendo in modo decisivo al primato dell’Italia nel medagliere generale (10 complessive).

Il momento più alto è arrivato con la conquista del titolo europeo nella prova in linea da parte di Lorenzo Bernard e Paolo Totò (guida) nel tandem, che hanno confermato il salto di qualità di un settore ormai tra le certezze del movimento azzurro. Sul podio anche il tandem campione del mondo in carica Federico Andreoli–Francesco Di Felice (guida), autori di una splendida medaglia di bronzo nella prova in linea — dopo aver già centrato il bronzo anche nella cronometro, dove Bernard e Totò avevano sfiorato il podio con un ottimo quarto posto.

A completare la festa, un’altra grande soddisfazione: Francesco Galimberti si è aggiudicato la medaglia d’argento nella categoria MC5, chiudendo una gara sempre all’attacco e confermandosi tra i migliori specialisti del continente.

Ottima prova anche per Andrea Tarlao (quinto nella MC5) e per Andrea Lauria (MC4), entrambi protagonisti in una competizione di altissimo livello.

“È un onore vedere così tanti dei nostri portacolori indossare la maglia azzurra e contribuire ai successi della Nazionale – spiega il presidente Andrea Di Giuseppe -. L’Italia ha vinto il medagliere agli Europei, dimostrando ancora una volta forza, impegno e determinazione. Gli atleti della nazionale di paraciclismo ci portano sempre più in alto. Un ringraziamento speciale al commissario tecnico e nostro grande amico Pierpaolo Addesi per il suo straordinario lavoro. Noi, come Team Go Fast, proviamo un orgoglio immenso nel poter sostenere questi ragazzi ogni giorno”.