Università "d'Annunzio" ai vertici della ricerca internazionale nel settore Business & Management

L'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara si conferma polo di riferimento nazionale per le scienze economiche e aziendali.

Secondo l'ultimo ranking internazionale pubblicato da “Research.com”, l'Ateneo esprime l'eccellenza assoluta in Italia nel settore Business and Management, con il Professor Alfredo De Massis, posizionato al primo posto nel ranking nazionale, basato sul D-index (impatto della produzione scientifica).

Il risultato - si legge in una nota dell'ateneo - non rappresenta solo un traguardo individuale ma certifica la qualità dell'ecosistema accademico della "d'Annunzio" capace di attrarre profili di rilievo mondiale e di tradurre l'attività scientifica in valore concreto per il sistema Paese.

Il primato del Professor De Massis nel ranking di “Research.com”, che tiene conto della produzione scientifica complessiva, inclusa quella maturata dallo stesso nella Libera Università di Bolzano e in prestigiosi contesti internazionali, rappresenta per la “d'Annunzio” un importante valore aggiunto. Il dato certifica l'ingresso del corpo docente dell’Ateneo in un profilo di rilievo mondiale, consolidando il prestigio dei Dipartimenti economici. Il posizionamento riflette la rilevanza dei temi d'indagine sviluppati, cruciali per il tessuto produttivo italiano e abruzzese come: a) Impresa familiare e governance. Analisi delle dinamiche che regolano il cuore del sistema economico italiano; b) Passaggi generazionali. Lo studio di strategie per favorire l'ingresso delle nuove generazioni e la creazione di valore nel lungo periodo; c) Tradizione e strategia. La capacità di coniugare le radici storiche delle imprese con le spinte innovative dei mercati globali. Il primato scientifico della "d'Annunzio" si traduce in una proposta formativa di altissimo livello per gli studenti con un chiaro messaggio per loro: l'eccellenza si costruisce sull'unione tra rigore metodologico e rilevanza pratica.

"Questo riconoscimento è un segnale per i nostri giovani - dichiara il Professor Alfredo De Massis, docente di Imprenditorialità, Venture Capital, Family Business e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia aziendale della “d’Annunzio” - Investire nella conoscenza e saper porre domande rilevanti è ciò che permette di generare impatto. Studiare alla d’Annunzio oggi significa formarsi in un ambiente dove la ricerca non resta chiusa nei laboratori, ma dialoga costantemente con le imprese e le istituzioni, preparando i talenti di domani a competere su scala internazionale. L'Università "G. d'Annunzio" ribadisce così il proprio ruolo di motore di sviluppo per l'Abruzzo, dimostrando come la qualità della ricerca possa agire da catalizzatore per l'attrazione di competenze e per la crescita di un ecosistema innovativo locale dal respiro globale. La visibilità internazionale garantita da questi parametri bibliometrici - conclude il Professor De Massis - rafforza il brand Ud'A come istituzione d'avanguardia nel panorama dell’alta formazione”.