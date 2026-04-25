Pizzoferrato propone il "Cammino della Memoria": intitolare gallerie e viadotti della Fondovalle Sangro ai "costruttori di libertÃ "

Il completamento della Statale 652, la cosiddetta Fondovalle Sangro, nel tratto che si trova ai piedi e nell'agro di Pizzoferrato, non rappresenta soltanto un traguardo ingegneristico e un'infrastruttura strategica al servizio del piÃ¹ importante polo industriale del Centro-Sud, ma anche un passaggio dal forte valore simbolico e storico. Lo evidenzia il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli, che spiega: "In questo territorio si Ã¨ attraversata e costruita una parte della Storia. Per questo riteniamo che quest'opera debba parlare anche alle future generazioni. Non si tratta solo di completare un'arteria â€“ aggiunge â€“ ma di compiere un atto di giustizia rispetto al passato. Qui, nella Seconda Guerra Mondiale, si Ã¨ combattuto, qui si Ã¨ sofferto, qui si Ã¨ conquistata la libertÃ che oggi viviamo".

Per ciÃ², guardando alla Festa della Liberazione, il Comune di Pizzoferrato propone di trasformare questa strada in un vero e proprio "Cammino della Memoria", attraverso un progetto di toponomastica dedicato ai protagonisti della Liberazione e capace di rendere visibile e riconoscibile la Storia lungo il suo percorso.

Il Consiglio comunale, riunito in seduta solenne, ha approvato all'unanimitÃ una deliberazione con cui si chiede ad Anas, ai ministeri della Cultura e delle Infrastrutture e alla Regione Abruzzo di intitolare le nuove opere sulla statale 652 ai "costruttori di libertÃ ".

"Onorare il sangue versato su queste montagne Ã¨ un dovere istituzionale e morale â€“ sottolinea Fagnilli â€“. Le nuove opere devono assumere nomi che custodiscano e trasmettano questa memoria".

Nel dettaglio, la proposta prevede:

galleria "Linea Gustav/Winterline" (2.500 m), simbolo del superamento della linea fortificata che per mesi divise l'Italia;

viadotto "Brigata Maiella", tributo alla formazione partigiana abruzzese decorata con medaglia d'Oro al Valor Militare, che a Pizzoferrato ebbe il suo battesimo di fuoco;

viadotto "Maggiore Lionel Wigram", in memoria dell'ufficiale britannico caduto durante l'assalto alle posizioni del Terzo Reich;

svincolo "Battaglia di Pizzoferrato", per ricordare lo scontro del 3 febbraio 1944 che trasformÃ² il borgo in una roccaforte contesa con le armi.

Il cantiere della Statale insiste proprio nell'area in cui l'Ottava Armata attraversÃ² la Linea Gustav, contribuendo alla Liberazione del territorio.

"Oggi questa strada unisce ciÃ² che la guerra aveva diviso â€“ prosegue Fagnilli â€“ trasformando un antico campo di battaglia in un moderno legame di pace".

La proposta del Comune si inserisce nel contesto degli ottantesimi anniversari della Liberazione e della Repubblica e degli eventi bellici che segnarono il territorio, offrendo anche un importante spunto educativo.

"Intitolare queste opere significa integrare l'attualitÃ con la memoria â€“ aggiunge il sindaco â€“. E' un modo per collegare fisicamente e idealmente Adriatico e Tirreno attraverso i valori della democrazia. Le infrastrutture non accorciano solo le distanze geografiche â€“ conclude Fagnilli â€“ ma uniscono il passato del sacrificio al futuro della societÃ . Le strade del futuro devono poggiare sulle solide fondamenta della memoria".

L'iniziativa punta cosÃ¬ a trasformare un'infrastruttura moderna in un monumento civile diffuso, in grado di accompagnare quotidianamente cittadini e lavoratori del polo industriale della Val di Sangro in un percorso che Ã¨ insieme sviluppo e memoria.



