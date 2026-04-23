'Pedali & Sapori': la forza della rete trasforma la Costa dei Trabocchi in un circuito delle tipicitÃ  itinerante

PiÃ¹ che un evento, un vero e proprio ecosistema di ospitalitÃ e sapori che torna a fiorire sulla Via Verde della Costa dei Trabocchi.

La DMC Terre del Sangro Aventino annuncia ufficialmente le date della seconda edizione di "Pedali & Sapori", l'iniziativa che eleva il cicloturismo a esperienza culturale completa, fondendo il movimento all'aria aperta con la degustazione delle eccellenze identitarie del territorio.

Il progetto, che si basa su una fitta rete di collaborazione tra noleggiatori, produttori e strutture ricettive, si articolerÃ in due weekend lunghi primaverili: dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio. Il cuore pulsante dell'itinerario sarÃ il tratto iconico compreso tra Ortona e Torino di Sangro, dove la bellezza del paesaggio costiero diventa il palcoscenico per un incontro diretto con i tesori enogastronomici locali.

Forte del successo della passata edizione â€“ che ha registrato oltre 2.800 degustazioni grazie al lavoro corale degli operatori â€“ viene confermata la formula vincente "Assaggi in Sella". Il connubio tra l'esperienza del viaggio lento e la qualitÃ dei prodotti offerti dalla rete garantisce ai visitatori un'immersione totale nell'anima dei Trabocchi: non una semplice pedalata, ma un dialogo costante tra il ciclista e il produttore, mediato dal sapore unico di eccellenze dell'enogastronomia.

Gli interessati a partecipare potranno:

Noleggiare una bicicletta (e-bike o muscolare) per metÃ giornata, presso i noleggiatori partner dell'iniziativa per ricevere un carnet con 5 degustazioni gratuite.

Utilizzare la propria bici, acquistando il carnet degustazioni al costo simbolico di â‚¬10,00.

Le tappe gastronomiche saranno dislocate lungo il percorso e attive dalle 10:00 alle 17:00, con accesso libero e senza necessitÃ di prenotazione.

Il percorso 2026 propone una selezione di eccellenze che raccontano la storia dei borghi costieri:

La tradizionale nevola ortonese curata dalla Pro Loco Villa San Nicola di Ortona.

I dolci celli pieni della Pasticceria Rosanna Iezzi;

Lo spumante d'Abruzzo doc, una degustazione a cura del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo in uno dei luoghi iconici della Costa dei Trabocchi, il Trabocco Turchino.

La gustosa pallotta cace e ove a cura della Bottega 94.

La prelibata cozza ripiena a cura del Ristorante Mare Blu.

L'iniziativa sarÃ realizzata grazie alla sinergia con gli operatori locali del noleggio che hanno aderito alla rete. I punti noleggio dove sarÃ possibile ritirare bici e carnet sono:

Civitarese Viaggi, Green Road Bike, Officine Forti, SuperBike nel comune di Ortona;

La Pergamena a San Vito Chietino;

Bici Mania e Ixago a Fossacesia;

Camping Sun Beach e Mare Blu a Torino di Sangro.





Per chi desidera partecipare con il proprio mezzo, i carnet saranno disponibili presso tutti i noleggiatori convenzionati.

Dopo i risultati straordinari della sperimentazione 2025, quest'anno puntiamo a consolidare il format come appuntamento fisso da programmare in diversi momenti dell'anno" afferma il presidente della DMC Terre del Sangro Aventino, Filippo De Sanctis . "Lavorare in rete ci permette di offrire un'esperienza turistica completa, sostenibile e profondamente legata alle nostre radici".





Info e contatti:





DMC Terre del Sangro Aventino