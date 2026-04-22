"L'uomo che rincorreva la sua fortuna", Teatro Possibile in scena all'Auditorium Diocleziano di Lanciano

Nell'ambito del "Mese della Cultura 2026", promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano, l'associazione Teatro Possibile presenta lo spettacolo "L'uomo che rincorreva la sua fortuna", ispirato a un racconto popolare armeno, fedele alla tradizione orale e alla narrazione popolare.
L'appuntamento Ã¨ fissato per sabato 25 aprile alle ore 17:30 presso l'Auditorium Diocleziano di Lanciano, con la partecipazione di Gabriele Tinari, Vittoria Oliva e Annalucia Cardillo, che guideranno il pubblico in un'esperienza teatrale per tutta la famiglia, caratterizzata da grandi maschere di cartapesta e atmosfere d'incanto.
Al centro della rappresentazione, la riflessione sul rapporto tra destino, scelta e percezione personale della fortuna.
L'iniziativa Ã¨ proposta come attivitÃ associativa e prevede un contributo libero e volontario di 5 euro, a sostegno delle attivitÃ culturali dell'associazione.
La prenotazione Ã¨ consigliata al numero 349 3798116, data la disponibilitÃ limitata dei posti.
"L'uomo che rincorreva la sua fortuna"invita a riflettere sul proprio modo di intendere gli eventi della vita.
Si informa inoltre che dal 27 al 30 aprile lo spettacolo sarÃ replicato in forma di matinÃ©e riservate esclusivamente alle scuole primarie di Lanciano e della zona Frentana. Tali repliche non saranno aperte al pubblico generale, rendendo quindi la data del 25 aprile l'unica occasione di visione per la cittadinanza.