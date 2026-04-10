Circolazione ferroviaria in graduale ripresa dopo lo stop dei giorni scorsi

Dalle ore 6:00 la circolazione Ã¨ in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella localitÃ di Petacciato.
Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta VelocitÃ , Intercity e del Regionale di Trenitalia potrÃ subire ritardi, modifiche o cancellazioni.
Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni.
Si invitano i passeggeri a consultare i canali di InfomobilitÃ di Trenitalia e RFI.