Risate e riflessioni con Michele La Ginestra, lo spettacolo "M'accompagno da me" approda a Lama dei Peligni

Lâ€™attore e autore Michele La Ginestra approda a Lama dei Peligni con lo spettacolo "M'accompagno da me", per la regia di Roberto Ciufoli.

L'evento si terrÃ domenica 12 aprile alle ore 18:00 presso la Sala Polivalente "A. Del Pizzo". La serata rappresenta uno degli appuntamenti di punta della rassegna teatrale "Due comuni, un solo sipario", il progetto culturale nato dalla sinergia tra le amministrazioni locali di Lama dei Peligni e Civitella Messer Raimondo e affidato alla direzione artistica di Federico Perrotta.

"Sono davvero felice di fare tappa a Lama dei Peligni. Il mio obiettivo Ã¨ quello di portare una ventata di sano divertimento e di spensieratezza in questo splendido territorio - spiega La Ginestra.- Il teatro Ã¨ condivisione e poter ritrovare il calore del pubblico abruzzese Ã¨ per me un grande piacere. Spero di regalare a tutti una serata di sorrisi e di riflessioni leggere, perchÃ© abbiamo tutti bisogno di stare insieme e di ridere delle nostre piccole fragilitÃ ".

In "M'accompagno da me", il palcoscenico si trasforma in unâ€™aula giudiziaria surreale dove l'attore interpreta una carrellata di personaggi variegati â€” dall'avvocato all'imputato, fino a figure fiabesche e un parroco di periferia. Questi personaggi si presentano davanti a un giudice immaginario non tanto per discutere di reati, quanto per mettere a nudo le proprie esistenze, offrendo uno spaccato umano che oscilla costantemente tra la risata travolgente e la riflessione poetica.

L'esperienza di Michele La Ginestra, giÃ celebre protagonista di "Rugantino" e direttore del Teatro 7 di Roma, ma anche protagonista della serie "Canonico" in onda su Tv2000, si fonde con la visione registica di Roberto Ciufoli per creare un meccanismo teatrale perfetto, arricchito da una colonna sonora trascinante. La scelta di Federico Perrotta di inserire questo titolo nel cartellone di "Due comuni, un solo sipario" conferma la volontÃ di offrire al territorio della provincia di Chieti una proposta artistica di alto livello nazionale.

I biglietti sono disponibili per l'acquisto sul circuito Ciaotickets. Per favorire la partecipazione dei cittadini dei centri coinvolti, Ã¨ previsto un servizio navetta gratuito. Per ulteriori informazioni, dettagli sulla logistica o per le prenotazioni, Ã¨ possibile contattare l'organizzazione al numero telefonico 333 500 16 99.