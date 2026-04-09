Rocca San Giovanni entra nel Direttivo Abruzzo Molise del club “I borghi più belli d’Italia”

Il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio è stato eletto nel Direttivo interregionale dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, organismo di coordinamento delle attività regionali della rete dei borghi certificati.

Nel comitato legislativo è stato nominato il vicesindaco Erminio Verì, con il compito di elaborare proposte normative e linee guida per la valorizzazione e la gestione dei borghi. Mentre tutta la parte organizzativa relativa agli eventi del club in programma a Rocca San Giovanni sarà affidata all’assessore alla Cultura Carmelita Caravaggio. Una rappresentanza importante che si aggiunge a quella già ottenuta da Rocca San Giovanni all’interno del club “Città del Vino d’Abruzzo”, altro importante strumento di valorizzazione per le aziende del territorio.

Il nuovo Direttivo interregionale dei Borghi più belli d’Italia, presentato nei giorni scorsi a Pescara, riunisce amministratori e rappresentanti di numerosi comuni tra Abruzzo e Molise, tra cui Oratino, Casoli, Scanno, Pettorano sul Gizio, Sepino, Navelli, Anversa degli Abruzzi e Civitella del Tronto, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e promuovere strategie condivise di valorizzazione dei territori. Tra le priorità dell’organismo figurano la promozione dei borghi, la tutela del patrimonio storico, culturale e naturale e lo sviluppo di progettualità condivise tra enti locali e istituzioni.

“L’ingresso di Rocca San Giovanni nel Direttivo dell’associazione rappresenta un risultato di grande valore istituzionale e amministrativo per il nostro territorio – sottolinea il primo cittadino Fabio Caravaggio -, significa assumere una responsabilità importante nella costruzione di strategie condivise per la crescita e la promozione dei borghi, che rappresentano l’essenza più autentica del nostro Paese. Con i colleghi del Direttivo siamo già al lavoro per iniziative capaci di generare valore aggiunto alla rete dei Borghi più belli d’Italia, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze dei nostri territori e rafforzare la collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni. Insieme al vicesindaco Verì lavoreremo anche all’interno del Comitato legislativo per avanzare proposte concrete sulla normativa regionale in materia di borghi, contribuendo alla definizione di regolamenti capaci di migliorare la qualità urbanistica, turistica e dell’accoglienza”.

“I nostri borghi – conclude il sindaco - rappresentano un vero e proprio salotto a cielo aperto del Belpaese: un patrimonio diffuso che va tutelato, valorizzato e reso sempre più competitivo attraverso visione, collaborazione e responsabilità istituzionale”.



