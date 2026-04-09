Pranzo di beneficenza per i volontari per il servizio internazionale, domenica appuntamento a Scerni

Domenica 12 aprile, ore 13.00, il gruppo di Comunione e Liberazione Scerni-Pollutri organizza, in collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio del Comune di Scerni, un pranzo di beneficenza che si terrà presso l’Oratorio di San Giacomo.

Le offerte raccolte saranno devolute in favore dell’AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) che, per l’anno in corso, si occuperà delle nuove emergenze che hanno colpito la Palestina, la Siria, l’Ucraina, il Libano e la Giordania.

Durante il pranzo è previsto un collegamento con una volontaria dell’AVSI, Emanuela Salandini, che racconterà la sua esperienza in Uganda.

Il pranzo si concluderà con una ricca lotteria dove si potranno vincere interessanti premi offerti dalle attività commerciali presenti nel territorio del comune di Scerni, Pollutri e nei comuni limitrofi.

Si ricorda che la quota di partecipazione è di 20 euro per gli adulti e 15 euro per gli adolescenti.