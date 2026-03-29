Abruzzo Giovani 2023: pubblicata la graduatoria definitiva per i voucher sociali dellâ€™Ambito n. 16

Ãˆ stata ufficialmente pubblicata la graduatoria definitiva relativa all'assegnazione dei voucher per il progetto Abruzzo Giovani 2023. L'iniziativa, fortemente voluta per sostenere la partecipazione dei ragazzi ad attivitÃ sportive, culturali e ricreative, ha visto una significativa adesione da parte dei residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 16 Metropolitano, che vede il Comune di Spoltore nel ruolo di capofila.

Il progetto si rivolge nello specifico ai giovani appartenenti a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro, offrendo un sostegno concreto per coprire i costi di iscrizione e frequenza presso enti autorizzati per l'anno 2025. Attraverso questa misura, si intende stimolare la creativitÃ , favorire l'aggregazione, promuovere la cittadinanza attiva e garantire il benessere psicofisico, con un occhio di riguardo anche alla prevenzione del disagio giovanile.

L'Assessore alle politiche sociali, Nada Di Giandomenico, commenta con entusiasmo il traguardo raggiunto: Â«Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale nel nostro impegno quotidiano per le nuove generazioni, e vederlo trasformarsi in azioni concrete per le famiglie del nostro territorio Ã¨ una soddisfazione immensaÂ».