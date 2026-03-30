Autotrasporto, grido dallâ€™allarme delle imprese sul caro-carburante: Â«Misure urgenti per sopravvivereÂ»

Combattere la speculazione, che in questi giorni Ã¨ tornata far sentire la sua voce sinistra e inaccettabile, Â«che sta portando lâ€™autotrasporto italiano oltre il punto di rottura. Con Il rischio reale che i mezzi rimangano nei piazzali perchÃ© il viaggio costa piÃ¹ del guadagnoÂ».

Chiede ossigeno la categoria dellâ€™autotrasporto, e alla politica di passare dalle parole ai fatti attraverso misure urgenti come il rimborso immediato delle accise e la sospensione dei pagamenti fiscali e previdenziali: misure che permettano alle imprese di poter prendere respiro in un contesto di aumenti senza precedenti.

Sono regole di sopravvivenza, piÃ¹ che ipotesi di sviluppo, quelle dettate a Pescara dallâ€™assemblea regionale delle imprese aderenti a Cna Fita Abruzzo, la sigla che associa le aziende - gran parte delle quali di piccole e micro dimensioni - aderenti alla confederazione artigiana abruzzese. Inevitabilmente, Ã¨ stato soprattutto lâ€™impatto che lâ€™aumento pauroso dei costi del carburante provocati dal conflitto in Medio Oriente ha avuto in queste settimane con i conti aziendali, a fare da sfondo allâ€™appuntamento dedicato ai problemi del settore, che allâ€™impennata dei costi del carburante aggiunge quelli atavici come i costi di esercizio e i tempi di attesa per i pagamenti.

Un incontro, quello tenuto nella sede della Cna Abruzzo nella sede di via Cetteo Ciglia, che ha visto la presenza anche dei vertici associativi nazionali, con il presidente Michele Santoni e il coordinatore nazionale Mauro Concezzi, proprio a voler sottolineare lâ€™attenzione riservata agli umori della propria base in questo momento di emergenza assoluta: umori che i diversi interventi hanno a loro volta sottolineato nella drammaticitÃ e urgenza.

Â«In appena poche settimane abbiamo assistito a unâ€™impennata senza precedenti del costo del carburante, danno collaterale di una guerra che non abbiamo volutoÂ» ha scandito Concezzi, ricordando alla platea i temi della trattativa subito in campo con il governo, anche attraverso la sigla unitaria Unatrans che associa tutte le principali sigle del settore, per tradurre le parole e le buone intenzioni in concrete ed efficaci misure: Â«Abbiamo avuto ascolto, ma purtroppo le misure messe in campo dallâ€™Esecutivo sono state rapidamente vanificate dalle manovre speculative che continuano a imperversare sul costo del carburante, e che in queste settimane si sono avvertite. Per questo servono interventi piÃ¹ strutturali, che vadano oltre la contingenza, e che devono poter trovare spazio giÃ nella nuova manovra di bilancio, con sgravi e misure in grado di alleggerire la pressione sulle imprese di autotrasportoÂ».

Ad accogliere i vertici nazionali di Cna Fita, con il direttore regionale della Cna Abruzzo, Silvio Calice, câ€™erano il presidente regionale di Cna Fita, Riccardo Colazilli, la presidente di Mestiere Merci, Raffaella Pierangelo, la coordinatrice regionale di Cna Fita, Annagloria Ambrosini, la presidente e il direttore di Cna Pescara, Linda Dâ€™Agostino e Luciano Di Lorito.