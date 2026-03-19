Sagre ed eventi di qualità, riconoscimento per la 'Triglia e Pesce fritto' della Pro Loco San Nicola di Ortona

L’Unione Pro Loco d’Italia ha dato appuntamento nella Sala Koch del Senato per assegnare 44 nuovi riconoscimenti per il marchio ‘Sagra di Qualità’ e 21 nuovi premi per il marchio ‘Evento di Qualità‘, oltre a 3 menzioni speciali.

È così che l’Unpli rinnova il suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano.

La cerimonia di consegna è iniziata domenica 15 marzo, all’Ergife Hotel di Roma, con un evento condotto da Matilde Brandi e Beppe Convertini, aperto a tutti i volontari coinvolti. Capaci di raccontare la storia dei luoghi, custodire tradizioni, promuovere prodotti tipici e rafforzare il legame tra comunità, cultura e sviluppo locale, le sagre sono da sempre tra le priorità dell’Unpli, che ha ottenuto anche la certificazione Iso 9001 proprio per il processo di organizzazione degli eventi. Dal 2018 al 2025 il percorso ha già portato all’assegnazione complessiva di 194 riconoscimenti ‘Sagra di Qualità’, 36 per ‘Evento di Qualità’ e relative menzioni speciali, a conferma della crescita costante di un progetto che punta a dare valore alle manifestazioni realmente capaci di promuovere i territori e difenderne l’autenticità.

Sagre ed eventi che sono stati valorizzati anche nella Guida alle Sagre di Qualità che rappresenta uno strumento utile per la promozione del territorio e la valorizzazione dei prodotti locali.

LA SPINA: “SAGRE E EVENTI DI QUALITÀ SONO L’ANIMA PIÙ AUTENTICA DEI NOSTRI TERRITORI” - “Le Sagre di Qualità e gli Eventi di Qualità rappresentano l’anima più autentica dei nostri territori: custodiscono memoria, tradizioni, produzioni locali e senso di comunità. Ogni anno le Pro Loco grazie all’instancabile lavoro dei tanti volontari coinvolti realizzano oltre 110mila eventi, di questi 20mila sono sagre. Con i marchi Sagra di Qualità ed Evento di Qualità Unpli vuole premiare il lavoro straordinario delle Pro Loco italiane e offrire ai cittadini e ai visitatori un riferimento chiaro per riconoscere manifestazioni che nascono da una storia vera, da una comunità viva e da un forte legame con il territorio”, ha detto Antonino La Spina, presidente di Unpli, che ha aggiunto: ‘Questo processo conferma l’impegno di Unpli nel migliorare il livello di efficienza e sicurezza delle manifestazioni organizzate, nell’ottica di un miglioramento costante della qualità”.

SAGRE DI QUALITÀ PREMIATE PER L’ANNUALITÀ 2025 - Le Sagre di Qualità 2025 premiate in Abruzzo sono quella della Triglia e del Pesce fritto della Pro Loco San Nicola di Ortona, in provincia di Chieti, e la ‘Sagra delle Pappardelle al Sugo di Papera’ della Pro Loco di Montegualtieri di Cermignano, in provincia di Teramo