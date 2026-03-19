Si terrà domenica 22 marzo alle 17.30 al Teatro Mazzini di Lanciano lo spettacolo “Anxos show: missione divertimento”, un evento unico nel suo genere costruito come un varietà moderno con il coinvolgimento del pubblico in sala.

Lo show, ideato e diretto da Tommy Oliva e organizzato dal Gruppo artistico culturale Anxos Charlie’s Angels con il patrocinio del Comune di Lanciano, nasce come un omaggio ai famosi “angeli” della serie televisiva degli anni Settanta, che quest’anno celebrano il cinquantesimo anniversario dalla loro nascita e ai quali l’associazione si ispira da sempre.

A legare l’arte al territorio è il titolo dello spettacolo, Anxos, che in lingua galiziana significa “angeli” e che richiama per assonanza Anxanum, l’antico nome della città di Lanciano.

Durante lo show ci sarà la possibilità di vivere diversi momenti di spettacolo e intrattenimento. A partire dalla musica dal vivo del quartetto vocale O.PER.A, composto da Tommy Oliva, Paolo Toscano – già chitarrista dell’affermato gruppo Effemme –, la cantante Maria Rosaria Ruggieri e la musicista Stefania Pasquini.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla cultura con la partecipazione dello scrittore Bruno Spadaccini, che proporrà alcuni estratti del suo libro "Intanto, bisognava vivere" vincitore del premio letterario "È sempre il 25 novembre" e presenterà "O Roma o morte", altra sua opera. Autore, regista e poeta, Spadaccini vanta una lunga carriera teatrale, televisiva e letteraria, con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Attualmente è direttore artistico del settore teatro dell’Università Popolare della Terza Età di Montesilvano.

Tra gli ospiti di rilievo ci sarà il soprano Carmen Petrocelli, artista raffinata e versatile, protagonista di una brillante carriera internazionale. Nel corso degli anni ha collaborato con grandi nomi del panorama musicale e culturale, tra cui Franco Zeffirelli, Ennio Morricone e Placido Domingo. L’artista presenterà alcuni progetti dell’associazione “Chez Arts” che dal 2023 collabora con Anxos e a seguire interpreterà due brani della tradizione musicale classica accompagnata dal chitarrista Eugenio Caronna.

Il programma sarà arricchito inoltre dalla presenza di Antonio Antonini, in arte Pigus, giullare e performer capace di unire abilità circensi, teatro e comicità in spettacoli travolgenti.

Grande spazio sarà dato all’interattività con il pubblico con il gioco del Bingo e con una divertente parodia del celebre programma televisivo Affari tuoi, condotta dall’attore Manuele Tano, con ricchi premi in palio.

A fare da filo conduttore tra palco e pubblico il trio Le Anxos – composto da Iva Martelli, Berardina De Simone e Fioralba Castellano – che porterà in scena una simpatica parodia delle Charlie's Angels, coinvolgendo gli spettatori in un’atmosfera dinamica e originale.