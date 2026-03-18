Servizio Civile Universale 2026, l'UICI di Chieti mette a bando 5 posti per i giovani

Lâ€™Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) â€“ Sezione Territoriale di Chieti apre ufficialmente le selezioni per il nuovo bando di Servizio Civile Universale.
Questâ€™anno la sezione teatina mette a disposizione un totale di 5 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni, suddivisi in due progetti strategici volti al supporto e allâ€™inclusione delle persone con disabilitÃ visiva.
I Progetti a Chieti
I candidati possono scegliere tra due percorsi complementari: SIGHT FIRST (2 posti): focalizzato sul potenziamento dellâ€™autonomia personale. I volontari si occuperanno di accompagnamento per necessitÃ quotidiane (studio, lavoro, sanitÃ ), supporto alla mobilitÃ e assistenza nell'uso di tecnologie assistive (Braille, sintesi vocali). 1 posto Ã¨ riservato a giovani con bassa scolarizzazione (GMO).
MEDIA (3 posti): dedicato alla comunicazione sociale e allâ€™accesso allâ€™informazione. Le attivitÃ prevedono la digitalizzazione di testi, la gestione della comunicazione istituzionale e il supporto allo sportello informativo. Un posto Ã¨ riservato a giovani con bassa scolarizzazione (GMO).
Cosa offre l'esperienza
Durata: 12 mesi (25 ore settimanali)
Rimborso mensile: â‚¬ 519,47
Formazione: 104 ore di formazione certificata e un percorso di tutoraggio di 3 mesi per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro
Vantaggi futuri: riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi termina il servizio senza demerito.
Come presentare domanda
Le domande devono essere inviate entro le ore 14:00 dellâ€™8 aprile 2026 esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (domandaonline.serviziocivile.it) utilizzando lo SPID o la CIE. Se si ha bisogno di assistenza nella compilazione della domanda, ci si puÃ² rivolgere in Sezione.
Contatti per informazioni e supporto
Sede: Via Padre Alessandro Valignani, 33 â€“ 66100 Chieti Telefono: 0871/345083 Email: uicch@uici.it