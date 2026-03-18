"Due poetesse, un confronto", Alessandra Prospero e Roberta Placida a Chieti per il 21 marzo

Nel panorama contemporaneo della poesia italiana, l'incontro tra Alessandra Prospero e Roberta Placida rappresenta un momento di particolare intensitÃ espressiva e riflessione critica. Due voci diverse, ma profondamente connesse da una comune tensione verso la parola come strumento di indagine interiore e di dialogo con il mondo.

Alessandra Prospero si distingue per una scrittura raffinata e consapevole, capace di muoversi tra introspezione e osservazione della realtÃ . La sua poesia Ã¨ attraversata da una sensibilitÃ attenta ai dettagli, in cui il linguaggio diventa spazio di costruzione identitaria e ricerca di senso. Nei suoi versi si avverte una continua oscillazione tra il personale e l'universale, con immagini evocative che aprono a molteplici livelli di lettura.

Roberta Placida, dal canto suo, porta una voce intensa e incisiva, caratterizzata da una forte carica emotiva e da una tensione lirica che si traduce in immagini potenti. La sua scrittura affronta temi esistenziali con luciditÃ , senza rinunciare alla profonditÃ , dando vita a una poesia che sa essere al tempo stesso diretta e stratificata.

A rendere ancora piÃ¹ significativo il confronto Ã¨ il profilo delle due autrici. Alessandra Prospero, poetessa, giornalista ed editrice, Ã¨ fondatrice della Daimon Edizioni e figura di riferimento nella diffusione della poesia contemporanea. Tra le prime donne nel Centro-Sud a condurre finali di Poetry Slam, ha contribuito in modo pionieristico allo sviluppo della poesia performativa e al recupero della poesia orale, affiancando alla scrittura un intenso lavoro culturale ed editoriale.

Roberta Placida, poetessa e docente, ha ottenuto importanti riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, tra cui il primo premio al concorso letterario "CittÃ di Cattolica" per la poesia inedita ed Ã¨ stata finalista al Premio Zingarelli. Con l'opera Haikugrafia ha introdotto una originale fusione tra poesia e fotografia, utilizzata anche in ambito didattico, affermandosi come una delle voci piÃ¹ interessanti nella sperimentazione delle forme poetiche di derivazione orientale.

Il confronto tra le due poetesse trova un momento centrale nel talk in programma alle ore 16:45, intitolato "Due poetesse, un confronto. Le vie dell'haiku: 'Haikugrafia' e 'Nella gora il riflesso'". Un dialogo in cui le autrici metteranno a confronto le proprie esperienze poetiche, riflettendo sulle forme brevi della poesia e sulle possibilitÃ contemporanee dell'haiku, tra parola, immagine e sperimentazione linguistica.

Il dibattito, introdotto e presentato dal poeta e scrittore Andrea Magno, si configura come uno spazio di confronto vivo e dinamico, arricchito anche dalla presenza di Alessandra Prospero in veste di editrice, capace di offrire uno sguardo che unisce scrittura e lavoro editoriale.

Questo momento si inserisce all'interno del progetto culturale "VersiInComune â€“ La cittÃ che pensa e che sente", promosso in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. Fondamentale il ruolo degli enti organizzatori: l'UniversitÃ degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, da sempre impegnata nella diffusione del sapere e del pensiero critico, e il Comune di Chieti, attento alla valorizzazione culturale del territorio.

Accanto a queste istituzioni, contribuisce una rete articolata di realtÃ culturali: il Club per l'UNESCO di Chieti, Il Giardino delle Pubbliche Letture ETS, la Libreria De Luca, l'Associazione Camminando Insieme APS, l'Associazione culturale Libridine, il Piccolo Teatro dello Scalo â€“ Associazione Il Canovaccio e Da Grande Voglio Crescere APS. Una collaborazione corale che testimonia la vitalitÃ del tessuto culturale locale.

L'iniziativa si terrÃ sabato 21 marzo a Chieti, presso il Palazzo de' Mayo, in Corso Marrucino, con un programma articolato dalle ore 9:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:45.

Inserito nel calendario della Giornata Mondiale della Poesia, l'evento assume un valore ancora piÃ¹ significativo, collegandosi a una dimensione internazionale che riconosce nella poesia un patrimonio universale.

In questo intreccio tra voci poetiche, istituzioni e associazioni, la poesia si conferma come uno strumento vivo e necessario, capace di mettere in relazione esperienze diverse e di alimentare una riflessione profonda sul presente. Prospero e Placida, attraverso il loro dialogo, diventano cosÃ¬ protagoniste di un momento culturale che Ã¨ insieme confronto artistico ed espressione di una comunitÃ che pensa, sente e si riconosce nella forza della parola.