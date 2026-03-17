L'Ud’A apre le sue porte al territorio per la terza edizione di “Università Svelate”

Sarà interamente dedicata al complesso e sempre avvincente rapporto tra l’Ateneo “d’Annunzio” e il territorio che lo ospita la giornata nazionale delle Università nota come “Università Svelate”. Aderendo anche in questa terza edizione all’iniziativa voluta, istituita e patrocinata dalla Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e dal Mur (Ministero dell’Università e della Ricerca), l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara aprirà le porte delle sue sedi, offrendo un programma ricco e coinvolgente di attività gratuite per tutte le età. L’evento “Università e territorio”, si terrà, come in tutta Italia, il 20 marzo prossimo, dalle 9 in poi sia nei Campus di Chieti e di Pescara sia anche in varie sedi del territorio locale, secondo un programma organizzato come momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale della comunità accademica con la società e il territorio. Dopo una prima edizione dedicata soprattutto all’orientamento e una seconda focalizzata sul rapporto con le città e la coesione sociale, grazie alla collaborazione con Anci, l’edizione 2026 di “Università Svelate” organizzata dalla “d’Annunzio” punta a rafforzare il dialogo tra l’Università, quale centro di alta formazione, ricerca e produzione culturale, con la comunità del suo territorio attraverso eventi partecipativi incentrati sulle eccellenze e sulle peculiarità proprie degli atenei.

“La d’Annunzio ci sarà anche in questa edizione di Università Svelate - conferma la professoressa Elisabetta Dimauro (foto), responsabile dell’organizzazione dell’evento nonché coordinatrice degli eventi istituzionali che si svolgono in Ateneo - Lo farà mettendo al centro della giornata del 20 marzo il legame con il territorio che l’ha generata e l’accoglie, un legame profondo, sempre vivo e in continuo divenire. La “d’Annunzio” aprirà le porte delle sue strutture didattiche e di ricerca avanzata e gli stessi meravigliosi Campus di Chieti e di Pescara per accogliere quanti, tra giovani studenti, famiglie e istituzioni del territorio, vorranno venire a conoscere da vicino l’universo dell’alta formazione e della ricerca scientifica che anima il nostro Ateneo. Saranno mobilitati - aggiunge la professoressa Dimauro - tutti i nostri dipartimenti con decine di docenti e ricercatori impegnati in una serie di seminari, lezioni ed esperimenti scientifici di grande interesse. Come negli anni precedenti - conclude Dimauro - invito tutti a partecipare a quella che sarà una giornata di incontri, di conoscenze e, soprattutto, di gioia d’esser parte di questo territorio meravigliosamente unico”.