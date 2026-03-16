Provincia di Chieti, i consiglieri eletti

Di seguito la nuova composizione del Consiglio provinciale di Chieti. Alla presidenza Ã¨ stato rieletto il sindaco di Vasto Francesco Menna.
Lista Insieme per la Provincia Chieti a sostegno di Francesco Menna â€“ 6 consiglieri
Arturo Scopino, Sindaco del Comune di Montelapiano
Angelo Radica, Sindaco del Comune di Tollo
Marianna Apilongo, Consigliere del Comune di Atessa
Alessandro La Verghetta, Consigliere del Comune di Vasto
Andrea Rondinini, Consigliere del Comune di Chieti
Roberto Nardone, Consigliere del Comune di San Vito Chietino
Lista La Provincia che vogliamo a sostegno di Angelo Di Nardo â€“ 6 consiglieri
Massimiliano Berghella, Sindaco del Comune di Treglio
Luca Conti, Sindaco del Comune di Casalanguida
Enzo Di Diego, Consigliere del Comune di Lanciano
Claudio Carretta, Consigliere del Comune di Casacanditella
Catia Di Fabio, Sindaco del Comune di Monteodorisio
Renzo Di Lizio, Sindaco del Comune di Bucchianico