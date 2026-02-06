Viabilità Val di Sangro: "Convocato con urgenza tavolo di confronto al Ministero"

“Ringrazio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per aver accolto la mia richiesta di convocare con urgenza un tavolo di confronto finalizzato a risolvere le criticità relative alla viabilità della Val di Sangro, nelle more del completamento del nuovo tracciato della Fondovalle”.

Inizia così una nota dell'on. Alberto Bagnai, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

"Ho ritenuto di promuovere questa iniziativa - aggiunge Bagnai - per portare a Roma la voce dei sindaci e dei cittadini che da tempo denunciano disagi e rischi per la sicurezza dovuti al progressivo deterioramento della viabilità alternativa su uno degli assi di maggiore rilevanza per l'Abruzzo, anche a causa della presenza del notevole polo industriale dell'automotive. È importante attivare un dialogo fra i vari livelli amministrativi coinvolti, per trovare soluzioni che rendano più facilmente percorribile questo asse trasversale, salvando dall'isolamento le aree interne. In particolare, il recupero di una piena funzionalità del precedente tracciato della Fondovalle Sangro è un obiettivo strategico di rilevanza interregionale che manterrà la sua importanza anche dopo il 2027, quando il completamento dei lavori renderà disponibile il nuovo tracciato.

Ringrazio in particolare l'assessore ai lavori pubblici della regione Molise, avv. Michele Marone, per essersi fatto tramite di questa iniziativa nella sua veste di consigliere giuridico del Ministro Salvini, e tutte le strutture tecniche del MIT per la sensibilità manifestata e per la loro pronta risposta", conclude.



