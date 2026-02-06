La Regione ignora le sentenze del Tribunale e fa pagare i disabili, denuncia di Asperger Abruzzo

Riceviamo e pubblichiamo da Maria Helene Benedetti, presidente dell'Associazione Asperger Abruzzo.

Câ€™Ã¨ una famiglia di Vasto con un figlio minore autistico che ha ottenuto tramite ricorso in Tribunale il riconoscimento dellâ€™articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992 con indennitÃ di accompagnamento grazie al supporto di Asperger Abruzzo.

Un diritto sancito da un Giudice della Repubblica, attraverso un decreto di omologa e una relazione medico-legale di CTU.

Quella documentazione Ã¨ titolo pienamente valido ed Ã¨ accettata ovunque: dagli enti scolastici al Provveditorato, dalle pubbliche amministrazioni alle ASL, per lâ€™accesso a benefici e tutele previste dalla legge. Ovunque. Tranne che in Regione Abruzzo.

In Abruzzo, infatti, il riconoscimento dellâ€™articolo 3, comma 3 con accompagnamento consente lâ€™esenzione dal pagamento del bollo auto per un veicolo del nucleo familiare. La famiglia si rivolge agli uffici competenti, ma si sente rispondere che senza verbale INPS lâ€™esenzione non puÃ² essere concessa.

Unâ€™affermazione che ignora un fatto elementare: quando un diritto viene riconosciuto per via giudiziaria, lâ€™INPS non rilascia alcun verbale, perchÃ© il titolo valido Ã¨ proprio la sentenza del Tribunale, accompagnata dalla relazione di CTU. Un meccanismo noto e applicato quotidianamente da tutte le pubbliche amministrazioni.

Nonostante le spiegazioni e la documentazione prodotta, lâ€™Ufficio Tributi della Regione Abruzzo ha rifiutato di istruire la pratica, trattando lâ€™omologa del Tribunale come se fosse carta priva di valore.

Lâ€™Associazione Asperger Abruzzo ha scritto formalmente allâ€™Ufficio Tributi regionale giÃ il 27 gennaio, segnalando lâ€™illegittimitÃ della richiesta del verbale INPS e il diritto della famiglia allâ€™esenzione. Nessuna risposta.

Con il bollo in scadenza e nessun interlocutore, la famiglia â€“ sfinita â€“ Ã¨ stata costretta a una scelta assurda: pagare un tributo che non deve, pur di evitare sanzioni.

Nel tentativo di sbloccare la situazione, lâ€™Associazione ha provato a contattare anche lâ€™assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, utilizzando lâ€™indirizzo email istituzionale pubblicato sul sito ufficiale della Regione Abruzzo. Le comunicazioni, perÃ², non risultano recapitate, rendendo di fatto impossibile un confronto diretto con lâ€™istituzione.

Il quadro che emerge Ã¨ grave: una sentenza del Tribunale ignorata, un diritto negato, una famiglia costretta a pagare il non dovuto e una Regione che non risponde.

Lâ€™Associazione Asperger Abruzzo vorrebbe evitare, ancora una volta, di dover rimettere mano al megafono e tornare sotto la sede della Regione per ottenere ciÃ² che dovrebbe essere automatico: il rispetto di una sentenza del Tribunale. Vorremmo evitare di doverci battere anche per il rimborso di un bollo pagato indebitamente, solo perchÃ© una famiglia Ã¨ stata lasciata sola davanti a un muro burocratico.

In realtÃ abbiamo cercato di evitare figuracce mediatiche, ma la Regione Abruzzo non risponde, e quindi non troviamo altro modo di contatto, se non i giornali.

E vorremmo soprattutto una cosa chiara e definitiva: la garanzia che nessunâ€™altra famiglia abruzzese, con un figlio minore con disabilitÃ grave, titolare di articolo 3, comma 3 con accompagnamento riconosciuto in Tribunale, venga mai piÃ¹ costretta a pagare ciÃ² che non le spetta.

PerchÃ© Ã¨ bene dirlo senza ambiguitÃ , e dirlo a tutte le famiglie:

in Abruzzo, alle famiglie con articolo 3, comma 3 con accompagnamento non spetta pagare un bollo auto, anche quando il diritto Ã¨ stato riconosciuto con sentenza del Tribunale, tramite omologa del Giudice e relazione di CTU.

Se la Regione Abruzzo continuerÃ a far finta di non saperlo, qualcuno sarÃ costretto a ricordarglielo.

Di nuovo. Ad alta voce. Come sempre.