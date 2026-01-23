Lavori sull'A14, tavolo di confronto aperto Regione-sindaci-Autostrade per l'Italia

Si Ã¨ tenuto nella sede della Regione Abruzzo a Pescara, alla presenza dellâ€™assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto Dâ€™Annuntiis, dellâ€™assessore regionale alle AttivitÃ produttive Tiziana Magnacca, dei sindaci e rappresentanti dei comuni della costa abruzzese toccata dalla A14 e dei rappresentanti di Autostrade per lâ€™Italia, un incontro sullo stato dei lavori in corso sullâ€™arteria autostradale adriatica.

Il tavolo ha offerto lâ€™occasione di avviare un momento di confronto coi rappresentanti dei territori interessati dal vasto piano di ammodernamento che Aspi sta portando avanti sulle principali infrastrutture della A14, quali in particolare gallerie, barriere e viadotti. I partecipanti al tavolo hanno convenuto sulla necessitÃ inderogabile di portare avanti il piano di interventi al fine di implementare la sicurezza della rete autostradale in ottemperanza alle nuove linee guida ministeriali e alle normative vigenti e garantirne la rigenerazione con lâ€™obiettivo di allungarne la vita utile.

Nel dettaglio, sono stati spiegati i criteri adottati nella pianificazione delle lavorazioni e nella predisposizione delle cantierizzazioni, come lâ€™utilizzo esteso della cosiddetta corsia jolly (ossia la possibilitÃ aprire una corsia aggiuntiva al flusso di traffico prevalente per lo smaltimento di eventuali code).

I sindaci hanno raccolto, anche su sollecitazione dellâ€™assessore Dâ€™Annuntiis, la piena disponibilitÃ di Autostrade per lâ€™Italia a istituire un tavolo periodico per condividere la pianificazione semestrale delle attivitÃ con focus specifici sugli eventuali impatti dei cantieri sui rispettivi territori. Lâ€™iniziativa si pone come ulteriore strumento di monitoraggio dellâ€™avanzamento delle attivitÃ rispetto al tavolo tecnico giÃ operativo, partecipato dal Mit, Regione Abruzzo e Aspi.

In continuitÃ con quanto giÃ previsto per il 2025 sono state inoltre confermate le ampie finestre di sospensione dei cantieri in concomitanza delle principali festivitÃ (Pasqua), dei ponti (25. Aprile e 1 Maggio) e dei periodi a maggior traffico (sospensione estiva). Ãˆ stato infine ricordato che tale pianificazione, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione Abruzzo, influenza la durata complessiva degli interventi.

"La Regione Abruzzo - ha sottolineato conclude Dâ€™Annuntiis - continua nellâ€™opera di monitoraggio e confronto con MIT e Aspi al fine di far coesistere nel miglior modo possibile la necessitÃ di lavori non piÃ¹ rinviabili con il diritto alla mobilitÃ dei cittadini".

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che ha coordinato la richiesta dei sindaci per lo svolgimento di questa riunione, ha esposto in apertura le istanze condivise da tutti i Comuni sede di casello autostradale e da quelli a cui il casello Ã¨ denominato. "Apprezziamo - ha detto Di Giuseppantonio - le risposte fornite dai dirigenti di Autostrade per l'Italia, risultate puntuali rispetto alle domande contenute nel documento che noi sindaci abbiamo illustrato. Apprezziamo inoltre la disponibilitÃ , condivisa con lâ€™assessore Dâ€™Annuntiis e con i dirigenti di Autostrade, ad avviare una consultazione con i Comuni, attraverso un comitato che si riunisca periodicamente, quale strumento di confronto continuo e costruttivo a beneficio del territorio".