Dalla bottega teatrale alla TV: nasce Giraffella, la marionetta che guiderà i piccoli lettori su Rete8

Un progetto artigianale che diventa televisione, un personaggio nato tra stoffe, colori e immaginazione che approda sul piccolo schermo con una missione educativa ben precisa: avvicinare i bambini alla lettura.

Zulima Memba, attrice teatrale e presidente della Dulzura Teatro APS, realtà attiva nel campo del teatro di figura e della formazione artistica, è stata coinvolta nella realizzazione di un personaggio chiave del nuovo talent show per bambini “Lettori Talentuosi”, in onda prossimamente su Rete8. Il programma, ideato da Paola Caporale, punta a valorizzare l’amore per i libri e la lettura attraverso un format pensato per i più piccoli.

Al centro del progetto c’è Giraffella, una marionetta gentile e saggia, chiamata a diventare guida e compagna di viaggio dei giovani concorrenti. A darle forma è stata l'artigiana teatrale Zulima Memba alla quale è stata affidata piena libertà creativa. Partendo dai testi scritti da Annamaria Fusco, Zulima ha costruito il personaggio in ogni dettaglio: dall’aspetto fisico alla voce, fino al movimento scenico.

Il lavoro artigianale non si è fermato alla creazione della marionetta. Giraffella è stata successivamente inserita in un set virtuale progettato da Nicola Di Bucchianico, unendo così la tradizione del teatro di figura alle tecnologie digitali. Un passaggio che ha permesso al personaggio di prendere vita in un contesto televisivo contemporaneo, mantenendo intatta la sua anima artigianale.

Dulzura Teatro APS sottolinea come questo progetto rappresenti molto più di una semplice commissione professionale. L’esperienza incarna pienamente la missione dell’associazione: valorizzare l’artigianato teatrale, promuovere la lettura tra i più giovani, favorire l’incontro tra tradizione e innovazione e lavorare attraverso una collaborazione autentica tra diverse professionalità creative.

L’associazione invita ora il pubblico a seguire la trasmissione non appena sarà resa nota la data ufficiale di messa in onda. Per Dulzura Teatro APS, vedere un personaggio nato nel proprio atelier diventare parte di un progetto educativo televisivo è motivo di orgoglio e conferma del valore del percorso portato avanti negli anni.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a tutte le figure coinvolte: dall’ideazione alla scrittura, dalla realizzazione artigianale alla progettazione digitale. Un lavoro corale che dimostra come il teatro di figura possa ancora oggi parlare ai bambini, anche attraverso nuovi linguaggi e nuovi schermi.

Il viaggio di Giraffella è appena iniziato, ma per Dulzura Teatro APS rappresenta già una tappa significativa di un cammino culturale che continua a crescere, intrecciando creatività, educazione e impegno sociale.