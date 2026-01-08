Rincari per le tariffe ferroviarie: "Lavoratori e studenti sempre piÃ¹ penalizzati"

L'apertura dell'anno 2026 segna un momento critico per il trasporto pubblico regionale in Abruzzo.

Abruzzo in Movimento esprime forte preoccupazione per il recente adeguamento delle tariffe ferroviarie, che ha portato il costo dell'abbonamento mensile per la tratta Porto di Vasto â€“ Pescara Tribunale alla cifra di 110,30 euro. Si tratta di una soglia che incide pesantemente sui bilanci di lavoratori e studenti, considerando che fino a pochi anni fa la medesima tratta richiedeva un esborso sensibilmente inferiore.

Le proiezioni basate sugli attuali contratti di servizio indicano un trend di crescita che potrebbe portare il costo dell'abbonamento a superare i 112,50 euro nel 2027. Di fronte a questo scenario, il nostro comitato ritiene non piÃ¹ rinviabile una riflessione politica che metta al centro il diritto alla mobilitÃ . Non Ã¨ accettabile richiedere contributi economici crescenti a cittadini che utilizzano il mezzo pubblico come necessitÃ primaria per l'esercizio del proprio diritto allo studio e al lavoro. Per queste ragioni, chiediamo formalmente il blocco di ogni ulteriore aumento e l'introduzione di agevolazioni tariffarie che rendano il servizio sostenibile.

A rendere ancora piÃ¹ evidente la sproporzione tra costi e benefici sono i lavori programmati sulla dorsale Adriatica dal 14 al 23 gennaio 2026. Sebbene gli interventi di potenziamento infrastrutturale siano fondamentali per il futuro della rete, Abruzzo in Movimento contesta la decisione di mantenere invariato il costo del titolo di viaggio durante i periodi di interruzione della linea. La sostituzione dei treni con autobus comporta infatti una evidente diminuzione della qualitÃ del servizio, con tempi di percorrenza dilatati a causa della viabilitÃ stradale e la perdita del comfort tipico del trasporto ferroviario.

Riteniamo che, in base al principio di equitÃ , se la prestazione offerta subisce un declassamento temporaneo, anche il costo sostenuto dall'utente debba essere ridotto proporzionalmente. Chiediamo pertanto alla Regione Abruzzo e ai gestori del servizio di prevedere indennizzi o bonus per i pendolari che saranno costretti a subire i disagi derivanti dai cantieri nel corso del mese di gennaio. Pagare una tariffa piena per un servizio sostitutivo su gomma rappresenta una penalizzazione ingiustificata per chi ha giÃ investito una somma considerevole nel proprio abbonamento mensile.

Abruzzo in Movimento continuerÃ a vigilare con estrema attenzione affinchÃ© il trasporto pubblico sia gestito con criteri di efficienza e giustizia sociale. Il diritto di spostarsi non puÃ² essere condizionato esclusivamente da esigenze di bilancio, ma deve essere garantito attraverso tariffe dignitose e un servizio che rispetti le necessitÃ quotidiane della comunitÃ .