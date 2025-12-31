Pro Loco d'Italia, Abruzzo e Costa dei Trabocchi protagonisti sulla tessera nazionale dei soci

Lâ€™Abruzzo protagonista della Tessera del Socio Pro Loco 2026.

Ãˆ ufficialmente partita la distribuzione della card che rappresenta un tangibile segno distintivo della rete UNPLI, la piÃ¹ grande organizzazione di rappresentanza delle Pro Loco a livello nazionale, una rete fatta da oltre 6.500 associazioni aderenti e piÃ¹ di centinaia di migliaia di persone che quotidianamente si impegnano per rendere i luoghi in cui vivono piÃ¹ accoglienti e vivibili.

Stampata in oltre un milione di esemplari, questa tessera Ã¨ diventata ormai un canale promozionale territoriale importante: ogni anno Ã¨ dedicata a un luogo del nostro Paese, grazie al sostegno che enti e istituzioni locali accordano per questa azione.

Per il 2026, le socie e i soci avranno in tasca una tessera che riproduce le immagini di alcuni dei luoghi iconici della nostra regione: la basilica di Collemaggio dellâ€™Aquila, la rocca di Calascio e la Costa dei trabocchi (gli scatti sono di Marco Dâ€™Angelo). Accanto ad essi, i loghi di Abruzzo Turismo e di Lâ€™Aquila Capitale Italiana della Cultura, in omaggio al titolo di cui potrÃ fregiarsi il capoluogo regionale nel 2026.

Oltre alla presenza sulla card, sono previsti convegni in tutta Italia, presentazioni ufficiali in Senato, nei ministeri e in altri luoghi di prestigio culturale e istituzionale, speciali radiotelevisivi ed eventi di rilievo nazionale e internazionale: Â«Con questa azione - confermiamo il ruolo strategico dellâ€™UNPLI e delle sue Pro Loco nelle politiche di promozione turistica: oltre un milione di persone riceveranno una card che sarÃ una porta di accesso al nostro mondo, considerato anche che nel retro della tessera sono riportati un QR-Code e lâ€™indirizzo web che riportano al portale turistico della Regione AbruzzoÂ».

Â«Per noi si tratta di un progetto impegnativo â€“ prosegue il presidente Di Addezio â€“ in termini di risorse umane e finanziarie, che abbiamo deciso di assumerci perchÃ© ci sembrava giusto portare alla ribalta, anche nel nostro mondo, le bellezze della nostra regione e un cosÃ¬ prestigioso riconoscimento per una cittÃ che non Ã¨ solo in nostro capoluogo: Ã¨ lâ€™anima e lo scrigno culturale della nostra regioneÂ».

Â«Voglio ringraziare il presidente nazionale UNPLI, Antonino La Spina, tutti i componenti la giunta e il consiglio nazionale e i presidenti dei comitati regionali, per averci dato la possibilitÃ di celebrare lâ€™Abruzzo e Lâ€™Aquila in un anno speciale. Un particolare ringraziamento alla dirigenza regionale e allo staff di segreteria, per aver condiviso e supportato operativamente tutti i passaggi. Ringrazio anche i vertici della Regione Abruzzo e del Comune dellâ€™Aquila e i funzionari che hanno celermente evaso le pratiche per lâ€™utilizzo dei loghi. Ci auguriamo fortemente che possano constatare la bontÃ del progetto e il contributo in termini di promozione che questa azione apporterÃ alle politiche turistiche regionali, soprattutto alla luce di un dato significativo: in Abruzzo abbiamo superato il numero, mai raggiunto prima dâ€™ora, di 280 Pro Loco associate: quasi 30mila persone che si impegnano ogni giorno per curare e valorizzare il patrimonio territoriale, garantire la vivacitÃ comunitaria e assicurare un presidio sociale e culturale soprattutto nei luoghi marginalizzatiÂ».

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito UNPLI Abruzzo, www.unpliabruzzo.info.