Plastic Free, numeri in crescita anche in Abruzzo

Plastica rimossa dall’ambiente, studenti sensibilizzati, Comuni virtuosi e ordinanze per la tutela del territorio.

Anche in Abruzzo il 2025 è stato un anno di grandi risultati per Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Un anno che ha visto crescere in modo significativo la partecipazione dei cittadini e delle amministrazioni locali, in linea con i traguardi raggiunti a livello nazionale.

Nel 2025, Plastic Free ha infatti organizzato 2.081 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia, coinvolgendo 53.487 volontari e rimuovendo 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti da spiagge, argini, boschi e centri urbani. L’associazione ha inoltre rafforzato la propria presenza nelle scuole con 939 appuntamenti didattici per 78.161 studenti, firmato 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e raggiunto quota 122 Comuni Plastic Free riconosciuti ufficialmente.

A livello internazionale, Plastic Free ha ottenuto l’accreditamento presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, partecipando ai negoziati per i trattati globali contro l’inquinamento da plastica, a Ginevra (agosto) e a Nairobi (inizio dicembre). Inoltre, è stato avviato il primo progetto scientifico dell’associazione, in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma e l’IRCCS San Raffaele – Roma, per studiare gli effetti delle nanoplastiche sul cervello e sul funzionamento dei neuroni. I fondi raccolti tramite banchetti in tutta Italia – anche grazie alla distribuzione di gadget natalizi e materiali informativi – hanno già permesso di finanziare i primi 25.000 euro necessari all’avvio della ricerca.

“Plastic Free Abruzzo chiude il 2025 da protagonista – commenta Luca Di Carlantonio, referente regionale dell’associazione –. Lo fa con 16 Comuni certificati Plastic Free, a testimonianza di un impegno sempre più concreto delle amministrazioni comunali. Molti altri Comuni sono già candidati per la certificazione 2026. Inoltre, abbiamo visto crescere il numero di ordinanze ambientali, come quelle contro l’uso degli ombrelloni di rafia o il rilascio di palloncini negli eventi pubblici e privati. Ringrazio tutti i volontari e i referenti che si impegnano ogni giorno per raggiungere questi risultati”.

Nel dettaglio, in Abruzzo si sono svolti 116 appuntamenti ambientali, tra clean up (39), raccolte mozziconi (11), passeggiate ecologiche (30) ed eventi pubblici, coinvolgendo 2.063 volontari e permettendo la rimozione di 13.416,5 chilogrammi di rifiuti. Sul fronte educativo, 25 eventi scolastici hanno sensibilizzato 1.592 studenti, mentre 864 cittadini sono stati raggiunti durante le attività pubbliche.

Anche il dialogo con le istituzioni è in forte crescita: sono 31 i Protocolli d’Intesa firmati con Comuni abruzzesi. La provincia di Teramo guida con 17 adesioni, seguita da Chieti (7), Pescara (5) e L’Aquila (2), segno di una partecipazione diffusa sul territorio.

I 16 Comuni Plastic Free dell’Abruzzo rappresentano un’eccellenza: 12 in provincia di Teramo (Alba Adriatica, Castiglione Messer Raimondo, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Silvi, Torano Nuovo e Tortoreto), 2 in provincia di Chieti (San Salvo e Vasto) e 2 in provincia di Pescara (Bussi sul Tirino e Pescara).

Cresce anche il numero dei Comuni che hanno adottato il divieto di rilascio in aria di palloncini, oggetti all’apparenza innocui ma estremamente dannosi per fauna e ambiente. In Abruzzo sono già 8 quelli che hanno deliberato il provvedimento: Pescara, Pineto, Silvi, Casacanditella, San Salvo, Bussi sul Tirino, Roseto degli Abruzzi e Vasto.

Un 2025 ricco di azioni, alleanze e risultati, che per Plastic Free Abruzzo rappresenta una base solida su cui costruire obiettivi ancora più ambiziosi nel 2026.